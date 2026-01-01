La région sera de nouveau bien représentée à la Classique Pif Portes Mackie

Actualités-L’Étincelle — La conférence de presse de la 49e édition de la classique sherbrookoise de balle lente Pif Portes Mackie, qui se tiendra du 29 juin au 5 juillet prochain, avait lieu le 10 juin à 10 h en direct de la Taverne Alexandre à Sherbrooke.

Les personnes présentes ont ainsi pu assister au dévoilement de la programmation 2026 de ce qui s’est avéré devenir un véritable happening sportif et familial au fil des décennies. Les deux MRC couvertes par votre hebdomadaire Actualités-le étincelle sont bien représentées par des joueurs et des joueuses de talent issus de leur territoire depuis quelques années, et ne seront pas en reste encore cette année.

Rappelons qu’après avoir vu cinq joueurs locaux, évoluant avec la formation Influences CPA/Lapointe entrepreneur électricien, remporter les grands honneurs en classe provinciale lors de l’édition de 2024, la formation du Roadrunner/JN Auto du Val Saint-François avait bien failli imiter l’exploit l’an dernier, s’inclinant toutefois en grande finale de cette même classe provinciale face aux porte-couleurs de La Knowlton compagnie/Bar le Bunker. Quoi qu’il en soit, l’équipe pourra se reprendre cette année, alors que les joueurs sauteront sur le terrain du parc Quintal pour leur première rencontre le lundi 29 juin, à 21 h 30.

Comme mentionné précédemment, le comité compte sur plusieurs participants de la région au sein de diverses formations. Soulignons également le soutien des entreprises du territoire, telles que le concessionnaire JN Auto du Canton de Cleveland ainsi que le cabinet comptable Influences CPA de Val-des-Sources.

Feux d’artifice, jeux gonflables, chansonniers, service de bar et concessions alimentaires, concours ne sont que quelques-uns des complémentarités à l’ambiance et l’effervescence des compétitions de balle lente de haut niveau en classe provinciale et invitation. Souhaitons donc le meilleur des succès possibles à l’ensemble des joueuses et des joueurs de notre région, ainsi qu’à tous les participants.