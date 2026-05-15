L’école ADS remporte les honneurs au tournoi de basketball Mini-Phénix
Val-des-Sources - Plus d’une centaine de jeunes joueuses et joueurs de basketball en provenance de huit écoles primaires sur le territoire de la MRC des Sources s’est présentés au bloc sportif de l’école l’Escale le vendredi 17 avril dernier, afin de participer à la 5e édition du tournoi Mini-Phénix.
L’activité, qui nécessite l’implication de plusieurs bénévoles et membres des équipes du Phénix, se déroulait de 8 h 30 à 12 h.
Cela aura permis aux participants de se familiariser davantage avec les lieux de l’école secondaire et de mesurer leurs capacités à celles de leurs camarades tout en pratiquant leur sport favori dans une atmosphère amicale où le travail d’équipe prime.
Au terme de la journée, ce sont les porte-couleurs de l’école ADS de Danville qui se sont mérité les grands honneurs et, du même coup la médaille d’or en l’emportant face à l’équipe de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Adrien, qui repart quant à elle avec l’argent à son cou. En ce qui a trait à la finale de consolation, un match très serré s’est terminé par une victoire en prolongation de l’école Masson de Danville sur l’école La Passerelle de Val-des-Sources.
L’enseignante responsable et organisatrice de l’événement, Mme Vicky Mailhot, se disait ravie du niveau de participation encore une fois cette année et souligna également la qualité du jeu offert par les jeunes.
« Le calibre de jeu est en constante progression et les gradins sont bien remplis. C’est une excellente vitrine pour la promotion du basketball. » Cette dernière termina en annonçant d’ores et déjà la tenue d’une sixième édition en 2027.
Félicitations à tous les participants !
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