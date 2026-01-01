Le parcours inspirant d’une jeune curleuse locale

Danville — Le printemps, qui tarde quelque peu à s’installer sur le Québec, permet sans l’ombre d’un doute aux disciplines sportives hivernales de demeurer au centre des intérêts et activités des amateurs, bien entendu au grand plaisir de plusieurs passionnés au sein de notre communauté.

À ce titre, il peut paraître facile d’imaginer le hockey sur glace ou encore les pratiques de glisse, telles que le ski de fond ou le ski alpin, lorsque l’on pense aux sports nordiques.

Il ne faudrait cependant pas oublier une discipline deux fois centenaire qui continue d’être populaire au pays, soit le curling.

Bien que plusieurs clubs de curling aient changé de vocation en province au fil des années, une richesse demeure dans la MRC des Sources, alors que le club de curling de Danville, fort de sa 72e année d’existence, continue d’accueillir des participants de tout âge.

Cette mixité entre les différentes générations de joueuses et de joueurs aura assurément contribué à l’effervescence du sport et au développement de la passion du jeu.

C’est en quelque sorte ce qui s’est produit pour une jeune athlète de 14 ans habitant à Val-des-Sources, Sophia Marleau, qui a, après avoir lancé ses premières pierres sur la surface danvilloise, cette dernière « flirt » aujourd’hui avec la possibilité d’atteindre les plus hauts niveaux de son sport.

Initiée alors à l’énigmatique discipline par son enseignante à l’école ADS, Mme Morgan Côté, lors d’une sortie scolaire, Sophia, aux dires de sa mère, Casey St-Hilaire, se sera dès lors rapidement développé autant d’intérêts que d’aptitudes envers la partie en elle-même. Depuis environ quatre ans, la jeune curleuse pratique ce sport avec intensité.

Après avoir peaufiné sa technique sous la férule des entraineurs Ricky Bushey et Craig Frost à Danville, elle a poursuivi sa progression en évoluant sur diverses surfaces en région et en se joignant également au club de curling Laurier à Victoriaville.

Sélectionnée pour représenter la région centricoise aux plus récents jeux du Québec, elle remporta en compagnie de ses coéquipières et amies Léona Majeau, Marion Lavigne, Adèle Lavigne et Raphaëlle Marcotte, la médaille de bronze sous la direction de l’entraineuse Marie-France Lafontaine.

En avril 2026, l’équipe reçut une autre distinction. L’organisation Loisir et Sport de la région du Centre-du-Québec lui attribua une épinglette honorifique appelée le « Bizz d’Or », une reconnaissance du milieu local visant à souligner à la fois l’engagement, l’excellence et les résultats obtenus.

Poursuivant avec brio son parcours, la jeune curleuse de Val-des-Sources se retrouva au milieu du mois d’avril dernier, au cœur de la formation de Laval/Laurier/Bel-Aire, composée d’Aurélie Chrétien, Lexanne Bernier, Léona Majeau et Sophia, qui tenta de se qualifier pour représenter la province aux jeux du Canada qui auront lieu dans la vieille capitale en 2027.

Toutefois, en dépit d’une opposition digne de mention au cours des finales, les filles auront malheureusement manqué l’opportunité du rendez-vous canadien en s’avouant vaincues au terme d’une compétition où elles n’ont certainement pas à rougir de leur performance, prouvant une fois de plus qu’elles appartiennent à l’élite de leur sport.

« Sophia adore toujours autant la camaraderie et le plaisir de jouer un peu partout en région, mais elle m’a confié qu’elle souhaite revenir jouer davantage au club de Danville l’an prochain. C’est un endroit qui lui est cher et où elle retrouve une ambiance familiale et conviviale dans lequel elle se sent particulièrement bien. Je suis assuré qu’elle continuera de jouer encore cinq fois par semaine au minimum et que sa soif d’apprendre et s’améliorer continuera de grandir. Le parcours est ambitieux, certes, mais qui sait peut-être réalisera-t-elle un jour son rêve, celui de participer au prestigieux tournoi Scotties. », de conclure la sympathique maman de l’athlète.