Du patinage artistique presque à guichet fermé

Windsor — Il y a toujours beaucoup d’intérêt lorsque le Club de patinage artistique les Patins d’argent de Windsor tient son spectacle annuel. En fait, cette année, c’est presque à guichet fermé que s’est déroulé l’événement le 18 avril dernier au Centre sportif J.-A.-Lemay.

Il s’agissait du 58e gala du Club de patinage artistique de Windsor. Encore une fois, les spectateurs ont eu droit à des performances spectaculaires de la part des athlètes présents.

« Un spectacle du genre, c’est beaucoup de travail. Il faut commencer la préparation dès le début de la saison. Parce que nous avons cherché des bénévoles, nous avons commencé un peu plus tard cette année. Il y a plusieurs aspects à voir, comme les décors et les costumes. Quoi qu’il en soit, nous sommes très satisfaits du résultat obtenu », soutient Sarah Roy-Massicotte, présidente du Club de patinage artistique les Patins d’argent de Windsor.

Au total, 19 numéros ont été présentés au public. Comme patineurs invités, les spectateurs ont eu droit à la performance de l’équipe sherbrookoise Cassiopée, spécialisée en patinage synchronisé.

« Sur la glace, il y avait des patineurs de 3 à 45 ans. Tout comme les participants, les personnes présentes au gala ont très apprécié le spectacle », affirme la présidente du Club.