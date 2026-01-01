Le Sauro de Lac-Mégantic remporte les honneurs des séries de la LRH

Actualités-L’Étincelle — Bien que les deux formations de hockey senior A sur le territoire desservi par le journal Actualités-l’étincelle, n’étaient malheureusement plus dans le portrait des séries depuis l’élimination du Desjardins-Wild de Windsor lors de la demi-finale, fort est à parier que les amateurs locaux étaient tout de même curieux de voir qui allait finalement soulever le précieux trophée de la ligue régionale de hockey cette année.

Bien, les champions de la saison régulière, le Sauro de Lac-Mégantic, auront finalement su apporter des réponses aux questionnements des amateurs. Ces derniers ont aussi mis la main sur les grands honneurs des éliminatoires 2026 de la LRH, décrochant du même coup le premier titre de leur histoire.

Les joueurs de l’entraineur-chef Alain Bisson ont remporté la série finale face aux Coriaces Dynamik Service agricole de Coaticook par la marque de 4 à 3 au terme du septième et dernier match, le 12 avril dernier. Voilà donc ce qui conclut en beauté la neuvième campagne du circuit Dupuis, où des milliers de spectateurs régionaux ont pu profiter de bons moments en assistants à plusieurs prouesses et accomplissements sportifs à la hauteur des plus grandes attentes pour un tel niveau de compétition.

C’est donc un rendez-vous l’automne prochain auquel la LRH convie les partisans. Une fois de plus tous les espoirs seront alors permis pour le Desjardins-Wild, qui a vu son aventure se terminer à la porte de la série finale au cours des deux dernières saisons, parviendront-ils à franchir le pas de plus dans leur progression vers les grands honneurs, eux qui représentent sans contredit l’une des puissances de la ligue régionale de hockey. Du côté du Nordik Blades de Val-des-Sources, qu’attendent les joueurs et l’organisation en vue de la prochaine saison ?

Des changements pourraient-ils être apportés à la patinoire ou à l’organigramme de l’équipe, qui a terminé à la dernière place du classement général cette année ?

Cela reste à voir. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’il viendra un moment où l’équipe de la ville centrale de la MRC des Sources devra trouver des solutions durables afin de poursuivre sur sa lancée des dernières semaines de la saison et de remporter davantage de victoires, et ainsi d’espérer une remontée dans le classement l’année prochaine.