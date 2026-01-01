Présentation de la deuxième édition du Tournoi Glen Wilson

Danville — Les amateurs de billard de la région s’étaient donné rendez-vous à Danville le samedi 11 avril, alors qu’était disputée la ronde finale de la seconde édition du Tournoi de billard Glen Wilson.

Cette compétition, imaginée par M. Yves Ducharme l’an dernier pour honorer le célèbre joueur de billard d’origine danvilloise, qui célèbre d’ailleurs fièrement ses 91 ans cette année, a notamment pris une tournure plus personnalisée en 2026, alors qu’un tout nouveau trophée orné de pièces représentant la vie de cet homme a été conçu.

Les organisateurs du tournoi de billard ont pu présenter au vainqueur de la présente édition, Yves Ducharme, cette nouvelle structure emblématique officialisant son championnat. Sur celle-ci sera apposée une plaquette gravée de son nom aux côtés du gagnant de la précédente édition, monsieur Stéphane Beaudin. Cela constituera une sorte de mémoire, et ce, pour tous les gagnants à venir.

En entrevue au journal Actualités-L’Étincelle, le responsable du projet de confection de la pièce, M. Bernard Lafrance, confia qu’il trouvait important de s’investir dans la création de ce trophée.

« Je connais Glen Wilson depuis bon nombre d’années, c’est quelqu’un qui a toujours été impliqué dans son milieu, que ce soit au niveau de la Légion royale canadienne à Danville, où il occupa la présidence pendant plus de 15 ans ou encore en tant qu’organisateur de tournoi et excellent joueur de billard lui-même. C’est une personne joviale qui a su partager sa bonne humeur avec tout le monde, c’est quelqu’un qui a le sourire facile et qui aime avoir du fun. Or, lorsque l’idée est venue de vouloir créer un trophée thématique à son nom, j’ai tout de suite souhaité y travailler. Il faut dire que j’ai eu la chance de pouvoir compter sur l’aide de précieux partenaires, tels que Gisèle St-Cyr, Serge Croteau, Christian Gagnon et Dave, le fils de Glen. Je tiens également à remercier Amusement Sherbrooke, qui a fait don d’articles importants. »

Ainsi, M. Lafrance expliqua que le montage comprend une boîte de plastique transparent dans laquelle nous sommes en mesure d’apercevoir des boules de billard. Il y a aussi le bloc de craie de billard personnel à M. Wilson, des épinglettes qui relatent à la fois son parcours professionnel de 40 ans en tant que travailleur chez Southern Canada Power Compagny (5) et chez Hydro-Québec (35).

Finalement, nous pouvons y voir le logo de la filiale de la Légion locale. Nous retrouvons aussi de petites pièces de monnaie, clins d’œil efficaces aux frais associés aux nombreuses parties de l’époque, tout autant que certains paris amicaux ayant pu y avoir lieu.

En raison du fait que M. Wilson habite désormais en résidence à Sherbrooke et qu’il n’a malheureusement pu se déplacer pour des raisons de santé, c’est son fils Dave qui a eu l’honneur d’accueillir le trophée au nom de son père pour ensuite en faire la remise symbolique au gagnant.

Ce dernier prit la parole au nom de son père, de sa sœur Debbie et de toute la famille pour remercier toutes les personnes impliquées en soulignant qu’il s’agit d’un très grand honneur qui est adressé à son père.

Concernant le tournoi en lui-même, celui-ci se sera déroulé sur cinq autres fins de semaine aux préalables couronnant l’ensemble des multiples finalistes parmi la centaine de joueurs inscrits provenant d’un peu partout en région.

Il est à noter que les organisateurs du Tournoi de billard Glen Wilson, ont déjà prévu tenir l’édition 2027 en formule hybride entre des installations situées à Richmond et Val-des-Sources.