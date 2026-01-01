Le «Sport Equipement Benefit Tournament » remet plus de 6600 $ aux écoles anglophones de Richmond

Richmond — Le lundi 27 avril dernier était certes une journée de bonne nouvelle pour les départements sportifs des écoles anglophones de Richmond, alors que ces derniers ont bénéficié d’un appui financier respectif de l’ordre de 3343,25 $ chacun provenant de la 6e édition du tournoi de balle lente mixte « Sport Equipement Benefit Tournament ».

Les revenus générés par M. Yannick Maheux, instigateur et coordonnateur du tournoi, résultent des bénéfices de ce tournoi amical, s’élevant à 6 300 $, ainsi que d’une somme supplémentaire de 386,50 $ provenant de la vente directe de bracelets et de colliers artisanaux, entièrement confectionnés par les jeunes lors de l’événement.

Rappelons-nous que le tournoi bénéfice est présenté depuis ses tout débuts sur l’aire de jeu du Stade Gérard-Lefebvre à Richmond et que l’an dernier, celui-ci s’était déroulé du 25 au 27 juillet 2025.

En entretien avec le journal, M. Maheux se disait on ne peut plus fier de procéder à ces remises au nom de l’organisation et ses bénévoles, de l’ensemble des joueuses et des joueurs participants, de même que de tous les partenaires impliqués ayant permis de faire une fois de plus de la fin de semaine d’activité un grand succès sportif et communautaire.

Ce dernier expliqua en même temps que le délai avant la présentation officielle des sommes amassées s’explique par le fait que les établissements scolaires se trouvaient en période de priorisation et d’identification de leurs besoins en équipements sportifs, qui se traduiront finalement par l’achat de nouveaux chandails et de shorts de sport, par des sorties éducatives et sportives au niveau primaire, alors que l’achat de matériel pour le volleyball, tel que des ballons, des uniformes, des filets ou autres, fera l’objet des investissements prévus du côté du Richmond Regional High School.

Une 7e édition les 24, 25 et 26 juillet

Yannick Maheux confirma le retour du tournoi en 2026, alors que l’organisateur et son équipe travaillent d’ores et déjà à la préparation de la 7e édition qui se tiendra la dernière fin de semaine de juillet.

Pour le moment, on projette être en mesure d’accueillir 16 équipes à Richmond, toujours en formule mixte (8/3), afin de poursuivre l’aventure de ce « happening » familial qui aura jusqu’ici permis d’amasser tout près de 40 000 $ au profit des secteurs sportifs des écoles anglophones richmondaises depuis sa création.