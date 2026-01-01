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Les représentants du Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources offrent une fière opposition

durée 2 mai 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — L’équipe de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption, grande gagnante de la finale locale du concours Ô-Génie, chapeauté dans les Sources par le Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources, avait rendez-vous avec huit autres équipes vainqueures de leur secteur le dimanche 12 avril dernier à Thetford Mines.

En effet la Maison de la Culture de l’endroit était le théâtre de la grande finale provinciale de la compétition amicale de connaissances générales Ô-Génie.

La formation composée de jeunes, Alicia Morin, Léa Bernard, Léa-Rose Bachand, Camille Giguère et Derek Nault, a eu l’honneur de représenter le Club valsourcien lors de cet événement, en affrontant des équipes venues de Granby, Lac-Brome, Drummondville, Black Lake, Sainte-Émilie, Rockland et Windsor.

Après avoir disputé de chaudes luttes, notamment en lever de rideau face à la formation de Granby, qui allait s’avérer l’éventuelle équipe championne, les jeunes de l’école primaire de Saint-Georges-de-Windsor sont ressortis de leur expérience avec le sourire et la fierté d’avoir dignement représenté la région.

Le responsable du concours pour le Club Opti-Jeunesse Val-des-Sources, M. Jean Nadeau, s’est dit on ne peut plus fier de la performance des jeunes lors de cette grande finale et tenu à les féliciter une fois de plus pour leur parcours, de même que tous les participants inscrits à la compétition cette année.

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