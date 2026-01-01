La Course du Tournesol revient le 24 mai

Windsor - La Course du Tournesol fera vibrer les rues de la ville le dimanche 24 mai, un événement rassembleur qui mobilise chaque année la communauté au profit du programme Santé globale de l’école.

Que l’on soit jeune coureur, marcheur occasionnel ou adepte de défis sportifs, chacun y trouve sa place.

Plusieurs distances sont offertes afin de permettre à tous de participer :

Pour les 12 ans et moins, il y a le 1 km, le 2,5 km et le 5 km.

Pour les adultes, la course prévoit un 5 km de marche, un 5 km de course et un 10 km de course.

Les inscriptions se font dès maintenant via la plateforme SportChrono, et les organisateurs invitent les familles, les élèves, les citoyens et les sportifs de tous niveaux à se joindre à cette activité qui allie plaisir, dépassement et soutien à un programme essentiel de l’école.

Pour toute question, il est possible de contacter Vincent Clément Larente à l’adresse suivante : [email protected]