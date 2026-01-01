Pas de changement draconien au sein du Desjardins — Wild

Windsor — Pour une deuxième année consécutive, le Desjardins — Wild de Windsor a été éliminé en demi-finale de la Ligue régionale de hockey par ses grands rivaux, le Dynamik Service agricole de Coaticook. Cette fois, c’est en cinq parties que les Windsorois ont été éliminés au compte de 3-2 devant 1027 spectateurs au Centre J.-A.-Lemay. Selon la direction du Wild, il n’est pas question, malgré cette élimination, d’appliquer des changements drastiques au sein de la formation.

Du moins, c’est ce qu’a soutenu le président du Desjardins — Wild, Patrick Lefebvre, dans une entrevue accordée au journal Actualités — L’Étincelle.

« Nous ne sommes pas satisfaits du résultat final de l’élimination, mais nous sommes satisfaits globalement pour la dernière saison. Dans la saison régulière, nous avons terminé deuxièmes à un point de la tête. Nous sommes aussi satisfaits des assistances. Nous sommes également très heureux de notre association avec le hockey mineur de Windsor et de Richmond », de dire le président de la formation de Windsor.

L’élimination en demi-finale pour une deuxième année consécutive face à Coaticook demandera-t-elle un certain ajustement ? « L’an dernier, nous avions apporté certains ajustements. L’an dernier, nous avions opté pour du jeu vraiment robuste. Nous devions alors évoluer avec plusieurs pénalités et suspensions. Cette année, nous voulions un jeu robuste, mais avec plus de discipline selon les standards de l’arbitrage. L’an passé, nous avions poussé un peu trop. Cette année, nous avons voulu compétitionner d’un point de vue hockey en étant robustes, mais en respectant les règles », raconte M. Lefebvre.

Il a tenu à rappeler le dénouement de chaque match contre Coaticook. « À l’exception du premier, tous les matchs se sont terminés avec un point d’écart. Même si ça s’est terminé en cinq matchs, ça a été très serré. Nous avons souvent eu l’avantage et plusieurs chances de marquer. Nous avons manqué de chance. Coaticook est une très bonne équipe. Ça a été une très bonne série », de dire le président du Desjardins — Wild.

Quelques joueurs ont annoncé qu’ils ne seraient pas de retour l’an prochain. « Du côté des entraineurs, nous n’avons pas fait notre bilan. Mais nous pouvons dire d’ores et déjà que nous souhaiterions renouveler avec notre équipe d’entraineurs. Nous ne voulons pas faire de changement à ce niveau », de soutenir M. Lefebvre.

Il remarque que la population est derrière la formation de Windsor. « Lors du dernier match, avec une assistance de plus de 1000 spectateurs, nous avons fracassé un record », se réjouit le président.