Le Phénix juvénile D4 féminin remporte la double couronne

Val-des-Sources - Les finales régionales du RSEQ – Cantons-de-l’Est en volleyball féminin, catégorie juvénile D4, se tenaient du côté du gymnase de l’école secondaire L’Escale de Val-des-Sources le dimanche 22 février dernier.

Ayant remporté le titre de championnes de la saison au terme du calendrier des tournois, la formation féminine du Phénix juvénile D4, se voyait ainsi octroyer le privilège d’accueillir les finales régionales de leur catégorie.

Les joueuses de l’entraineuse en chef Carolane St-Cyr n’auront pas manqué de se démarquer à nouveau lors de cette journée, alors qu’elles ont ajouté la bannière de championnes régionales après avoir pris la mesure de l’école secondaire de Bromptonville par la marque de 25-18 et de 25-16 au terme des deux manches de jeu en demi-finale avant de réserver le même sort aux joueuses de l’école secondaire La Poudrière de Drummondville lors de la grande finale qu’elles ont cette fois remportés au compte de 26-24 et de 25-14 devant un public local évidemment ravi de la prestation de leurs favorites.

« Les filles ont démontré beaucoup de persévérance tout au long de l’année, c’est vraiment le mot qui définit le mieux la saison qui vient de se terminer. Il y avait clairement une belle complicité et une synergie entre elles qui auront su rallier et mettre à profit les forces de chacune. Vraiment tout le monde a mis l’épaule à la roue tout au long de l’année et toutes se sont unies, notamment autour de notre cri de motivation d’équipe qui revêtait une importance capitale pour les membres de l’équipe, soit : “lock-in”. Nous sommes vraiment toutes très fières de nos joueuses. », de commenter conjointement les membres du personnel d’entraineuses, mesdames Maude et Carolane St-Cyr, de même que celle qui agissait comme mentor auprès d’elles et des équipes de Volleyball en général à l’Escale, Mme Lyne Lyonnais.

Ces dernières désiraient également souligner tout le travail accompli d’une autre entraineuse en la personne de Megane St-Cyr.

Les « Coachs » ont également tenu à remercier l’ensemble des précieux bénévoles, ainsi que l’équipe de la Coop alimentaire des Sources, qui, par leur implication, auront permis d’offrir un service de nourriture et de breuvages aux personnes sur place lors de cette journée de compétition finale.

De belles performances en basketball

Par ailleurs, d’autres porte-couleurs du Phénix de l’école L’Escale se sont aussi signalés au cours des derniers jours, alors qu’au niveau juvénile D4 masculin en basketball, les joueurs se sont aussi mérité les honneurs de la saison en plus de terminer en seconde place et se mériter la médaille d’argent dans leur catégorie lors de la compétition qui se déroulait pour leur part du côté de Sherbrooke.

L’équipe féminine de basketball juvénile a également remporté une médaille de bronze en terminant sur le podium après un match acharné dans leur catégorie, qui se tenait à l’école secondaire La Ruche de Magog.