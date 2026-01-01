31e Tournoi de golf du Tournesol : un classique au service de la persévérance scolaire

Windsor - Le Tournoi de golf du Tournesol revient en force pour sa 31e édition, un événement-phare qui joue un rôle essentiel dans le financement des initiatives liées à la persévérance scolaire.

Cette tradition bien ancrée rassemblera golfeurs, partenaires et membres de la communauté le samedi 6 juin 2026 au Club de golf de Val-des-Sources.

Petite nouveauté cette année : le départ officiel aura lieu à 12 h (midi), une modification qui permettra aux participants de profiter pleinement de leur journée sur le parcours.

Comme le veut la tradition, la journée se conclura par le souper d’après‑tournoi à l’école du Tournesol, un moment convivial où règnent camaraderie, plaisir et ambiance festive.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Les personnes intéressées peuvent réserver leur place en communiquant avec Mathieu Viens à l’adresse suivante : [email protected]