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31e Tournoi de golf du Tournesol : un classique au service de la persévérance scolaire

durée 30 avril 2026 | 00h00

Windsor - Le Tournoi de golf du Tournesol revient en force pour sa 31e édition, un événement-phare qui joue un rôle essentiel dans le financement des initiatives liées à la persévérance scolaire. 

Cette tradition bien ancrée rassemblera golfeurs, partenaires et membres de la communauté le samedi 6 juin 2026 au Club de golf de Val-des-Sources.

Petite nouveauté cette année : le départ officiel aura lieu à 12 h (midi), une modification qui permettra aux participants de profiter pleinement de leur journée sur le parcours. 

Comme le veut la tradition, la journée se conclura par le souper d’après‑tournoi à l’école du Tournesol, un moment convivial où règnent camaraderie, plaisir et ambiance festive. 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Les personnes intéressées peuvent réserver leur place en communiquant avec Mathieu Viens à l’adresse suivante : [email protected]

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