La fête de la pêche au Club de chasse et pêche Larochelle de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le comité de pêche du Club de chasse et pêche Larochelle désire inviter les jeunes âgés de 6 à 17 ans, à sa traditionnelle journée gratuite d’initiation à la pêche.

Cette activité thématique qui se déroulera le samedi 6 juin prochain sur les rives du lac des Trois-Lacs, situées aux abords du Club Larochelle à Val-des-Sources, est présentée dans le cadre de la fin de semaine nationale de la 26e fête de la pêche au Québec.

Toujours très prisées par les amateurs au fil des ans, les quelques heures passées à « taquiner le poisson » représentent pour certains une véritable découverte sportive et humaine. Organisés en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, 75 permis de pêche remis par le gouvernement et valides jusqu’à la majorité attendent les jeunes futurs initiés, lesquels seront d’ailleurs attribués selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

Accompagnés par des bénévoles du Comité de pêche Larochelle, les jeunes se verront remettre également une canne à pêche entièrement montée et prête à l’emploi en plus de participer à divers ateliers de formation au cours de la journée.

Le repas comprendra du jus, une collation et un diner hot-dog. Un petit « tournoi » de pêche à gué viendra compléter la programmation de cette journée, qui prendra officiellement fin avec une remise de prix pour les jeunes en milieu d’après-midi.

Pour les personnes intéressées à participer à la fête de la pêche 2026 sont invités à se présenter au Club de chasse et pêche Larochelle, situé au 231 du boulevard Larochelle dans le secteur des Trois-Lacs à Val-des-Sources, le samedi 6 juin prochain à compter de 8 h.

À noter que la carte d’assurance maladie du Québec sera requise lors de l’enregistrement.

Pour des précisions en lien avec cette journée ou pour obtenir de plus amples informations sur l’événement, il est possible de contacter Sylvain Courtemanche au numéro 819-620-2937.