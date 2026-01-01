Le Desjardins-Wild amorce un virage jeunesse

Windsor — Le Desjardins-Wild confirme la nomination de Ian Lemay au poste de directeur général adjoint et directeur du recrutement en vue de la prochaine saison.

Il travaillera de concert avec le directeur général actuel, Samuel Meunier, et le comité hockey en route vers la préparation de la nouvelle saison, qui viendra plus rapidement qu’on pense.

« Ian a une belle expérience en tant qu’entraîneur à tous les niveaux et il connait comment ça se passe dans le senior, car il a joué pendant quelques années, d’expliquer Samuel Meunier. Et en étant entraîneur du junior B (l’ancien AA) de Sherbrooke, il verra les joueurs qui pourraient se joindre à notre équipe dans les prochaines années. »

« Nous voulons amorcer un virage jeunesse pour suivre la cadence dans la ligue, d’affirmer Ian Lemay. Je suis très heureux de travailler avec Samuel et le Wild et surtout de faire partie de la famille. Enfin, travailler avec une équipe de Windsor va me rappeler des souvenirs alors que mon père (Raymond) était un des propriétaires des Papetiers et du Lacroix à l’époque du semi-pro. »

Par ailleurs, Le Desjardins-Wild se prépare à participer à l’assemblée générale annuelle de la Ligue régionale de hockey qui aura lieu le 6 juin à Lac-Mégantic.