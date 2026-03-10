Une semaine festive pour la persévérance scolaire à l’école secondaire du Tournesol
Windsor - La semaine dernière, l’école secondaire du Tournesol a célébré les Journées de la persévérance scolaire (JPS) avec une programmation variée, dynamique et rassembleuse qui a su mobiliser un grand nombre d’élèves ainsi que les membres du personnel. Tout au long de la semaine, l’importance de l’engagement, de la motivation et de la réussite éducative a été mise de l’avant dans une ambiance à la fois festive et inspirante.
Chaque midi, différentes activités étaient proposées afin de créer des moments d’échange et de découverte. En collaboration avec la Maison de la Famille Les Arbrisseaux de Windsor, les élèves ont souligné le Mois de l’histoire des Noirs grâce à une programmation culturelle riche et participative. Un jeu-questionnaire leur a permis d’en apprendre davantage sur des figures marquantes et des moments clés de l’histoire. Ils ont également pris part à la création d’un slam collectif, exprimant avec créativité leur vision de la persévérance et de la diversité. Une dégustation de bouchées africaines et une initiation au djembé ont complété l’expérience, offrant une immersion sensorielle et musicale très appréciée. Ces activités ont permis d’établir des liens concrets entre culture, ouverture sur le monde et persévérance scolaire.
L’ambiance était aussi à la fête avec la visite de Donald Dubuc, qui a fait danser élèves et membres du personnel au son de la musique traditionnelle. Sa présence a insufflé une énergie contagieuse dans l’école, transformant l’heure du dîner en véritable célébration. Rires, sourires et complicité étaient au rendez-vous, renforçant le sentiment d’appartenance à la communauté scolaire.
Plusieurs organismes communautaires, dont le Carrefour Jeunesse-Emploi et la Maison des jeunes du Val-de-Windsor, étaient également sur place afin d’échanger avec les jeunes et de leur présenter les ressources disponibles pour les accompagner dans leur parcours scolaire et professionnel. Le tout s’est déroulé dans une atmosphère chaleureuse, agrémentée d’un chocolat chaud fort populaire.
La semaine s’est conclue le jeudi 19 février sous le thème « jeudi persévert, on porte du vert! ». Vêtus de vert en signe de solidarité, élèves et membres du personnel ont participé à un « photo Booth » festif et à une activité de bras de fer. Celle-ci, encadrée par des spécialistes de l’équipe des bras de fer de Sherbrooke (SWAT), a su attirer une foule de curieux en s’initiant aux bonnes pratiques de cette discipline et en se mesurant amicalement avec leurs pairs.
Grâce à l’implication de précieux partenaires et à l’engagement du personnel, cette édition des JPS a été un franc succès. Une chose est certaine : au Tournesol, la persévérance scolaire est bien vivante et continue d’inspirer toute la communauté.
La Maison de la Familles Les Arbrisseaux, Le Carrefour Jeunesse Emploi Johnson, Val Famille et La Coop du Tournesol ont collaboré à la tenue de ces activités.
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