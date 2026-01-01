M13 C : le Desjardins-Wild remporte la médaille d’argent

Windsor — Dans la catégorie M13 C, l’équipe du Desjardins-Wild de Windsor-Richmond a créé une certaine surprise en remportant la médaille d’argent lors du 48e Tournoi de hockey M13-M15 Sherwood de Windsor.

C’est avec la présentation de quatre joutes finales que s’est conclu cet événement sportif d’envergure.

Dans la salle M13C du Centre J.-A.-Lemay, devant un public nombreux, l’équipe de Desjardins Wild de Windsor-Richmond a subi une défaite de 3 à 2 en prolongation face aux Voltigeurs de Drummondville.

Il faut savoir que dans cette équipe, six joueurs en sont à leur première année de hockey. Au mois d’octobre, la formation n’avait pas encore de gardien de but.

« C’est une défaite crève-cœur… Il y avait une belle ambiance dans l’aréna. En début de saison, nous avons perdu 11-0 et 9-1. Cette équipe-là n’a jamais arrêté de s’améliorer jusqu’à la finale. Les jeunes ont travaillé fort et ils voulaient apprendre », souligne Luc Desrosiers, président du Tournoi et entraîneur pour l’équipe du Desjardins-Wild M13C.

L’équipe est composée d’Élia Boucher, de Lucas Bruneau, de Wily Courchesne, de Zack Côté, d’Étienne Drapeau, de Antonin Gélinas, de Mathias Jolin, de Megan Langlois, d’Anaïs Leclerc, d’Olivier Martin, de Seamus Morrison-Saint-Hilaire, d’Ethan Paquette, de Zack Raymond et de Tristan Roy.

Dans le M13 BB, les Voltigeurs de Drummondville ont aussi savouré les grands honneurs en l’emportant 4 à 1 face aux Rangers de Laval-Est.

Victoire serrée des Titans de l’Érable au niveau M13 B qui ont difficilement pris la mesure des Hawks AWK par le pointage de 3 à 2.

Et c’est en prolongation que s’est terminé le dernier match en classe M13 A et qui a vu les Hawks AWK remporter un gain de 5 à 4 aux dépens des Éperviers de Beauport.

Une première semaine d’activités a été clôturée avec la tenue des finales M15.

Dans le M15 B, les Prédateurs des Appalaches ont été couronnés champions avec une victoire de 7 à 1 aux mains des Hawks AWK, tandis que les Rams de Stittsville (Ontario) ont savouré le championnat dans le M15 A avec un gain en finale de 5 à 0 aux dépens du Desjardins Wild de Windsor-Richmond.

L’équipe de Windsor-Richmond a offert tout un spectacle plus tôt, en demi-finale, en prenant la mesure des Cyclones de Joliette 4 à 3 en prolongation.

« Nous sommes très satisfaits de la dernière édition, même s’il y a eu un moins grand achalandage dans l’aréna. Pour la plupart, les équipes locales n’ont pas atteint les demi-finales. Dans ce contexte, c’est plus difficile. Mais nous sommes quand même très satisfaits.

