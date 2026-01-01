Une journée d’initiation à la pêche blanche sur les glaces du lac des Trois-Lacs

Val-des-Sources— L’activité hivernale très appréciée revient : la journée d’initiation à la pêche blanche, organisée conjointement par le Comité de pêche du Club Larochelle et Héritage Faune, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et du Parc.

Cette activité aura lieu sur les glaces des Trois-Lacs le samedi 14 février, à partir de 10 h. Cette nouvelle journée plein air gratuite ouverte à l’ensemble de la population se veut un moment privilégié pour initier les jeunes de 4 à 17 ans à la pêche sur glace.

Soulignons par ailleurs que le permis de pêche n’est pas exigé pour les jeunes participants inscrits lors de cette journée.

L’événement annuel, qui se veut toujours rempli d’aventures et de découvertes, comprendra une série d’activités à l’horaire afin de passer un agréable moment.

Des cours de pêche avec des brimbales, des ateliers de réglementation, des informations sur l’importance de remettre les poissons à l’eau, ainsi que sur les quotas et les espèces, un diner hot-dog et des boissons gratuites pour les enfants, des dégustations de poissons, et des tirages au sort pour les participants inscrits, voilà autant d’initiatives qui agrémenteront l’évènement.

Mentionnons également que des cabanes seront disponibles sur places afin de permettre de prendre quelques minutes pour se réchauffer au cours de la journée.

Pour s’inscrire à l’événement ou pour obtenir de plus amples informations sur la journée d’initiation à la pêche blanche, on communique directement avec l’un ou l’autre des responsables aux numéros suivants : Stéphane Girouard (819) 350-5289 ; Mathieu Coté (819) 861-3483 ; Donald Girard (819) 879 7388.

Tournoi provincial de pêche sur glace les 6, 7 et 8 février

Le tournoi provincial de pêche sur glace 2026 du comité de pêche Larochelle se déroulera les 6-7 et 8 février prochain au Club de chasse et pêche Larochelle.

Les personnes désireuses de participer à l’événement doivent s’inscrire avant le jeudi 5 février à minuit en se présentant directement au Club Larochelle situé au 231 de la rue Larochelle à Val-des-Sources, à noter que le coût d’inscription s’élève cette année à une somme de 15 $.

Une fois de plus le mesurage des prises se fera à la cabane spécialement identifiée, alors que celle-ci sera érigée sur la surface gelée et les activités se dérouleront de 8 h à 17 h 30 pour les journées du vendredi et du samedi, alors que l’horaire pour le dimanche sera de 8 h à 15 h 30.

Quant aux remises de prix, ceux-ci se feront à compter de 16 h le dimanche au Club de chasse et pêche Larochelle.

Pour informations : Stéphane Girouard 819-350-5289, Mathieu Côté 819-8613483 ou encore François Charbonneau 819-345-9578.