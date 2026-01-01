Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se déroule les 13, 14 et 15 février

Valcourt — À l’occasion d’une conférence de presse tenue au Musée J. Armand Bombardier, l’organisation du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt a dévoilé les grandes orientations de son édition 2026, qui se déroulera les 13, 14 et 15 février prochains.

Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt est de retour sous une formule semblable à celle de 2025 avec le retour du championnat national de snocross AMSOIL regroupant les meilleurs coureurs au monde. Aussi au programme, il y aura les motoneiges d’ovale de glace, les motos et les VTT.

« Nous avons une formule qui fonctionne. C’est donc de raffiner ce que nous avons déjà », de dire Guillaume Cayer-Richard, directeur général du Grand-Prix, sur les ondes de CIAX.

Pour une 4e année, l’admission générale sera gratuite pour les 17 ans et moins durant tout le weekend. (Pièce d’identité avec photo obligatoire). Chez les étudiants de 18 à 24 ans, le coût du billet a été établi à 50 % du prix régulier.

Bien que d’autres événements similaires aient vu le jour au fil des ans, le Grand Prix de Valcourt demeure le plus important événement de sports motorisés hivernaux au monde, tant par son envergure que par la diversité des disciplines réunies sur un même site, lors d’un seul et même week-end.