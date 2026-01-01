Richmond — C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que le comité organisateur de la 61e édition du tournoi national atome Mousquiri accueille cette année à titre de président d’honneur, un p’tit gars de chez nous, Jonathan Raymond !

Âgé de 28 ans, le fils de Nancy Lapointe et Jean Raymond en est à sa sixième saison dans la ligue senior de baseball, lui qui a débuté avec les Expos de Sherbrooke en 2020 après avoir été sélectionné en deuxième ronde en 2019. Avant cela, il a évolué durant quatre saisons au sein du Rocket de Coaticook, dans la ligue junior élite du Québec, ainsi que trois années dans le midget AAA pour les Athlétiques de Sherbrooke.

Jouant principalement à l’arrêt-court ainsi qu’au poste de 2e but et lanceur à l’occasion, Jonathan Raymond s’est forgé une moyenne au bâton de ,275 en six campagnes dans la Ligue de baseball majeure du Québec (LBMQ). En 135 rencontres en saison régulière, le joueur d’arrêt-court de 28 ans totalise 99 coups sûrs, 29 points produits et 55 points marqués. Au monticule, sa moyenne de points mérités s’élève à 4,16.

Il amorcera cet été un nouveau départ avec la formation du Brock Nutrite de Drummondville, qui a acquis ses services en novembre dernier lors d’un échange. « Oui, j’ai été très surpris, et non, je ne m’attendais pas à ça, lorsqu’on m’a interrogé sur cette transaction. » Je me considérais comme un jeune vétéran après toutes ces années. Ç’a été dur à digérer sur le coup, mais ça fait partie du jeu et je suis très content de rejoindre les rangs drummondvillois ! Je me joins à un groupe talentueux qui travaille fort, donc je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Mon rôle ne changera pas vraiment, je suis là pour donner mon 100 % et aider l’équipe à gagner des matchs ».

Une belle surprise !

C’est d’ailleurs avec beaucoup de joie qu’il a accepté la proposition lancée par le comité organisateur de la 61e édition du tournoi, qui tient par le fait même à reconnaître le talent et la détermination de ce jeune homme qui récolte ce qu’il a semé.

« J’ai été très surpris de l’apprendre, mais c’est un grand honneur pour un petit gars de Richmond qui a toujours été fier de représenter sa petite ville au hockey comme au baseball ! De plus je vais avoir vu le tournoi sous tous ces angles : en tant que bénévole, joueur, spectateur et maintenant président d’honneur !

J’aimerais ajouter un gros merci à tous les gens impliqués dans le tournoi, pour leurs temps précieux, ainsi que leurs dévouements année après année à offrir une expérience de hockey mémorable pour les joueurs et leurs familles ! Les vrais héros, ce sont eux ! » a -t-il ajouté.

À l’instar de la grande majorité des jeunes de Richmond, il a eu la chance de participer au tournoi Mousquiri en 2007 et 2008 (finaliste de la classe A) en tant que joueur au sein de l’Express de Richmond et aussi d’agir en tant que bénévole en tant que parrain d’équipes, à la régie pour la diffusion de musique et avec sa famille pour l’hébergement des joueurs.

En passant, le hockey et le bénévolat ont toujours pris beaucoup d’importance chez la famille de Jonathan, car son grand-père, Donat, son père Jean ainsi que quelques-uns de ses frères ont été très actifs à titre de bénévoles au tournoi Mousquiri.

Texte par Guy Marchand pour le tournoi Mousquiri