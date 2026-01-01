La 61e édition du tournoi M-11 Mousquiri démarre ce lundi 2 février

Richmond — La 61e édition du tournoi national M-11 Mousquiri démarre ce lundi 2 février pour se poursuivre sans interruption jusqu’au 15 février à l’aréna P.E. Lefebvre de Richmond et pour quelques parties à Windsor.

« C’est avec beaucoup de plaisir que nous lançons la 61e édition du tournoi Mousquiri. Année après année, cet événement est avant tout une histoire de passion pour le hockey, de rencontres et d’esprit d’équipe. Cette année, nous sommes heureux d’accueillir une équipe en provenance d’Ottawa, une belle occasion d’élargir encore un peu la famille Mousquiri, a indiqué la présidente du tournoi, Jocelyne Morel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux participants et je remercie chaleureusement les équipes, bénévoles, partenaires et spectateurs qui nous accompagnent fidèlement d’année en année. Votre engagement est essentiel à la continuité de l’événement. Je vous souhaite à tous un excellent tournoi », a-t-elle ajouté.

Compétition

Plus de 52 équipes, soit plus de 800 jeunes âgés de 9 à 11 ans, défileront lors des deux prochaines semaines aux arénas de Richmond (94 parties) et de Windsor (pour 5 matchs les 6 et 14 février) afin de pouvoir remporter les grands honneurs dans les classes AA, BB, A, B et C.

En ce qui a trait au volet compétition, 20 équipes deux-lettres se feront la lutte, dont 11 dans la classe AA. Parmi celles-ci, il faudra surveiller les Vikings de Beauce-Appalaches Sud, classés 4e au Québec selon le classement POC. On retrouvera également une forte délégation des équipes estriennes, dont trois de Sherbrooke, deux de Drummondville, Victoriaville, Yamaska-Missisquoi, une du Richelieu et l’équipe hôtesse, le Wild de Richmond-Windsor.

Dans la classe BB, on retrouvera 9 équipes mais aucune de l’Estrie, puisque cette classe n’existe plus dans notre région en raison d’un projet-pilote d’Hockey-Québec (les joueurs évoluent soient dans le AA ou les classes A. B et C). Seront présents : Beauce-Appalaches Sud, deux équipes du Lac St-Jean, Laval-Ouest, Saint-Hyacinthe, Berthier-Repentigny, Roussillon, Ile Perrot-Vaudreuil et une équipe ontarienne, le Sting d’Ottawa.

Classes A-B et C

Le comité organisateur accueille également une belle diversité d’équipes dans les classes A, B et C. La classe A regroupe 11 équipes provenant de Québec, du Richelieu, de la Montérégie, de l’Estrie et de l’Outaouais et de la Mauricie. Dans la classe B, les organisateurs accueillent 13 formations de tous les coins du Québec, et, cette année, 8 formations se feront la lutte dans la classe C.

À signaler que la Ville de Richmond sera représentée par quatre équipes du Wild Desjardins de Richmond-Windsor au tournoi. Deux d’entre elles progresseront dans la classe B, une dans la classe C et une dans la classe AA.

Le Wild B (1) jouera ses matchs le lundi 2 février à 16 h contre Bromont, puis le mardi 3 février à 17 h contre Acton Vale. Le Wild B (2) sera en action le mercredi 4 février à 17 h contre Bromont et le vendredi 6 février à 11 h contre Chambly à Windsor.

Pour ce qui est du Wild C, il jouera le dimanche 8 février à 16 h contre Sherbrooke et le mardi 10 février à 16 h contre Bromont. Finalement, le Wild AA recevra Sherbrooke le vendredi 6 février à 19 h 15, puis jouera le vendredi 13 février à 19 h contre le Saguenay.

Mousquiri en bref…

Le comité organisateur perpétuera la tradition en procédant à la remise du trophée Jean Dion-Gérard Martel à des bénévoles qui s’illustrent par leur dévouement depuis plusieurs années. Cette année, les lauréats sont Daniel Bernard, qui œuvre à la sécurité et auparavant à la billetterie, ainsi que Patrick Nault, arbitre non rémunéré pendant nombreuses années et préposé au bar, entre autres. La remise se fera lors de l’ouverture officielle à compter de 18 h 40 le vendredi 6 février.

Texte par Guy Marchand pour le Tournoi Mousquiri