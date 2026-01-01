Succès et éloges pour le Festival M7-M9 de Val-des-Sources

Val-des-Sources — L’heure est maintenant au bilan pour la deuxième édition du festival de hockey mineur M7-M9 de Val-des-Sources, qui se déroulait les weekends du 9 au 18 janvier dernier du côté de l’aréna Connie-Dion.

Après avoir connu un vif succès avec la tenue du tournoi dans l’ancienne formule compétition en 2025, les membres du comité organisateur souhaitaient sans aucun doute voir les jeunes hockeyeurs et leurs familles vivre une frénésie similaire en participant au festival cette année.

C’est donc sous le signe de la bonne humeur et du simple plaisir de s’adonner à leur sport hivernal préféré que les jeunes ont sauté sur la surface glacée valsourcienne pour se mesurer à leurs adversaires dans le cadre de trois rencontres sans classement de victoire ni ronde éliminatoire.

Rappelons que ce sont plus de 62 équipes d’enfants âgés de 4 à 9 ans provenant d’un peu partout en région et en province, qui se seront finalement déplacées du côté de l’aréna situé sur le boulevard Saint-Luc, pour participer à l’événement.

Le comité organisateur, composé entre autres de Keven Bédard, Mathieu-Luc Pinard, Cynthia Mongrain, Samuel Fredette, Camille Perreault, Amélie Fournier-Dubois, Christine Côté, Josyane Carrier, Mathieu Nault et Joanie Normandin-Davignon, a pu constater que les tout-petits s’éclataient devant des gradins bondés.

Ils ont aussi vu un flux continu de personnes qui venaient encourager les jeunes.

En plus des remerciements et des bons mots reçus de la part des dirigeants d’équipes participantes, l’organisation s’est également mérité de très bons mots de la part d’Hockey-Québec où l’engagement et l’énergie déployée par les membres bénévoles étaient mis à l’honneur dans une note adressée aux organisateurs.

En entrevue avec le journal, le responsable des commandites, Keven Bédard, accepta de nous partager quelques mots au nom de l’ensemble du groupe.

« Nous avons une belle équipe de bénévoles motivés et une très belle organisation où de précieux partenaires nous auront permis d’offrir plusieurs petits cadeaux aux participants, tout en créant une ambiance festive et rassembleuse. Nous ne pouvons passer sous silence l’implication extraordinaire de nos bénévoles et de nos ¨apprentis bénévoles¨, de même que nos commanditaires sans qui tout cela serait des plus difficiles à réaliser. Je pense notamment au restaurant les petits plats de Fanny qui ont généreusement contribué en fournissant l’ensemble des repas aux bénévoles durant tout le festival. Je pense aussi à la Fondation Bob Bissonnette, à Lactalis Canada, au Resto-Bar Le Capi10, à Béton Bédard et à la Caisse Desjardins des Sources, ainsi qu’à d’autres qui mériteraient tout autant d’être mentionnés ici. Sincèrement, un immense merci à toutes et à tous ! »

À la lueur du nouveau succès remporté par le festival de hockey mineur et de l’effervescence qui en a découlé tout au long des six jours d’activités, tout porte à croire qu’une troisième édition se façonnera à l’horizon du début de l’année 2027.