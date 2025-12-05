Les Nordik Blades de Val-des-Sources toujours à la recherche d’un premier gain cette saison
Val-des-Sources — Voilà que l’on franchit la mi-saison dans la ligue régionale de hockey et la formation du Nordik Blades de Val-des-Sources est présentement au dernier échelon du classement général, elle qui demeure la seule équipe du circuit senior à ne pas avoir encore connu la victoire cette saison.
Après avoir procédé à un changement d’entraineur au début du mois de novembre, il peut être tout à fait naturel qu’une période d’adaptation s’avère nécessaire afin de bien intégrer la vision et les nouveaux patrons de jeu.
Force est d’admettre que la défensive du Blades a été durement mise à l’épreuve depuis le début de la campagne, alors que l’équipe présente une fiche comparative de -52 au chapitre des buts marqués (22) et des buts accordés (74).
Cette statistique se veut des plus révélatrices, puisqu’elle montre un déficit de -18 buts par rapport à leur plus proche adversaire au classement, les Lumberjacks d’East Angus, et de -38 par rapport à la huitième position.
Voilà certes une facette qui sera à peaufiner dans la seconde moitié de saison pour les hommes de Mats Cabana, qui peuvent toujours espérer améliorer le visage de leur saison, alors qu’ils n’accusent malgré tout que trois maigres points de retard sur l’avant-dernier rang du circuit et actuellement à trois victoires du huitième.
Parmi les joueurs s’étant démarqués au terme de ce premier segment de 10 rencontres, nous retrouvons notamment celui qui occupe la tête des marqueurs de l’équipe, le vétéran Alexandre Grenier, lui qui compte cinq buts et sept mentions d’assistances pour un total de 12 points depuis le début de la campagne.
En congé lors de la dernière fin de semaine, les Nordik Blades reprendront le collier ce vendredi 5 décembre en recevant la visite du Sauro de Lac-Mégantic à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources à compter de 20 h 30. Nul doute que le support indéfectible de la foule locale saura assurément insuffler une dose d’énergie nécessaire à l’équipe si celle-ci espère se relancer au cours des prochaines semaines.
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