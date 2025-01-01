X
Rechercher
Publicité

Les quadistes invités à respecter les sentiers balisés

durée 20 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Val-Saint-François — Le Club quad de la MRC du Val-Saint-François tient à rappeler à tous les amateurs de quad l’importance de demeurer dans les sentiers balisés.

« Chaque année, les bénévoles du club travaillent fort pour entretenir et baliser les pistes afin que tous puissent profiter de notre belle région en toute sécurité. Cependant, nous faisons face à un défi grandissant : celui du respect des terres agricoles », de dire Guy Saint-Laurent, vice-président du Club Quad de la MRC du Val-Saint-François.

Mais, certains ne respectent pas les sentiers balisés. « Nous consacrons beaucoup de temps pour négocier les droits de passages avec les agriculteurs. Du jour au lendemain, il y en a un qui sort du sentier. Cette attitude a un impact majeur sur les droits de passage », insiste M. Saint-Laurent.

En fait, le Club quad de la MRC du Val-Saint-François gère les sentiers en hiver, du 1er décembre au 31 mars. La problématique serait la même chez les motoneigistes.

« Les champs que nous traversons appartiennent à des producteurs qui nous accordent généreusement des droits de passage. Leurs semences et leurs récoltes sont fragiles : un simple passage de quad hors sentier peut causer des dommages importants, compromettre des mois de travail et mettre en péril nos ententes avec ces propriétaires », souligne pour sa part Alain Morin, directeur du secteur est du Club quad de la MRC du Val-Saint-François.

Il s’agit en fait d’un problème récurrent. « Nous avons une vingtaine d’agents dans les sentiers, mais ce sont des quadistes qui utilisent les sentiers le soir et la nuit qui nous causent le plus de problèmes. Pourtant, selon la loi, de minuit à 6 h, il n’est pas censé d’avoir des véhicules hors route sur les sentiers. Les malfaisants ne se promènent pas le jour. Souvent, ils ne sont pas membres du Club », soutient le vice-président.

Blé d’automne

Cette problématique est particulièrement dommageable pour les producteurs de blé d’automne. « Le blé d’automne est semé à la fin de l’été ou au début de l’automne. Il germe avant l’hiver, puis entre en dormance sous la neige pour reprendre sa croissance au printemps », raconte M. Saint-Laurent.

C’est une culture particulièrement fragile : en automne, les jeunes plants ne sont pas encore assez enracinés pour résister au passage de véhicules. Au printemps, lorsque le sol dégèle, le passage d’un quad peut déchirer ou écraser les jeunes pousses. Une section de champ abîmée par le passage d’un véhicule peut compromettre toute la récolte, créant des zones clairsemées ou envahies par les mauvaises herbes.

La problématique est semblable avec la luzerne. Si la culture est endommagée, le champ peut être perdu pour plusieurs saisons. Ces pertes représentent un coût important en semences, en carburant et en temps pour l’agriculteur.

« Nous demandons à tous les quadistes de faire preuve de respect et de vigilance. Gardez vos randonnées dans les sentiers autorisés et suivez les directives d’ouverture et de fermeture. En respectant ces règles simples, nous protégeons non seulement les cultures, mais aussi l’avenir du quad dans notre région », termine M. Morin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Mats Cabana à la barre des Nordik Blades

14 novembre 2025 | 0h00

Mats Cabana à la barre des Nordik Blades

Val-des-Sources - Bouleversement majeur dans le monde du hockey senior valsourcien au matin du vendredi 31 octobre dernier, alors que l’organisation des Nordik Blades annonçait avoir procédé à un changement derrière le banc de l’équipe.  C’est par voie de communiqué que l’état-major de la formation officialisa l’arrivée du membre de ...

LIRE LA SUITE
Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby

4 novembre 2025 | 0h04

Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby

Val-des-Sources - La MRC des Sources était plutôt bien représentée à la hauteur du parc Daniel-Johnson de Granby le 5 octobre dernier, alors que 19 amateurs de course à pied de la région prenaient le départ du marathon Sun Life de Granby.  Selon les rapports statistiques recueillis, cet événement thématique permettant de courir ou marcher des ...

LIRE LA SUITE
Un début de saison difficile pour le Nordik Blades

3 novembre 2025 | 0h00

Un début de saison difficile pour le Nordik Blades

Val-des-Sources — Au moment d’écrire ces lignes, le Nordik Blades de Val-des-Sources était toujours à la recherche d’un premier gain cette saison, ayant subi la défaite lors de leurs quatre sorties initiales.  Bien que l’équipe ait fait preuve de beaucoup de compétitivité lors des matchs précédents, la défaite de 5 à 2 subie face aux Lumberjacks ...

LIRE LA SUITE