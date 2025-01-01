X
Rechercher
Publicité

Un début d’année 2026 chargé pour le Nordik Blades de Val-des-Sources

durée 29 décembre 2025 | 01h02
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Présentement toujours campé au bas fond du classement général de la ligue de hockey régionale, la formation senior du Nordik Blades de Val-des-Sources reprendra l’action le samedi 3 janvier prochain en rendant visite à son éternel rival, qui est aussi l’une des puissances de la ligue, le Desjardins-Wild de Windsor.

Moins de 20 h plus tard, l’équipe sera de retour devant ses partisans alors que le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille sera de passage en après-midi à l’Aréna Connie-Dion pour y affronter les ours polaires à compter de 16 h.

Cela signifie donc que les joueurs de l’entraineur-chef Mats Cabana auront un mois pour améliorer leur classement et ainsi retrouver de l’énergie avant la fin de la saison. Il faut dire que, même si la pente est abrupte à remonter pour le Blades de Val-des-Sources, les dés ne sont pas encore joués pour autant pour l’équipe, alors qu’avec sept rencontres à disputer au calendrier régulier, ces derniers comptent encore deux affrontements à l’horaire, face à la formation qui les précède au classement, les Lumberjacks d’East Angus.

Ces deux parties seront toutefois disputées sur la surface glacée de l’Aréna Robert-Fournier. À quoi ressemblera le dernier match de la saison pour le Nordik Blades ?

Bien malin qui pourra le prédire à ce stade-ci !

Une chose est certaine, avec l’engagement et la détermination démontrés par l’ensemble des joueurs au cours des dernières semaines, un très bon spectacle de hockey senior sera offert de nouveau à tous les partisans de l’équipe valsourcienne d’ici le 31 janvier.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Festival M7-M9 de Val-des-Sources sera présenté du 9 au 18 janvier 2026

14 décembre 2025 | 0h00

Le Festival M7-M9 de Val-des-Sources sera présenté du 9 au 18 janvier 2026

Val-des-Sources — La seconde édition du Festival de hockey M7-M9 de Val-des-Sources se tiendra du 9 au 18 janvier prochain à l’aréna Connie-Dion. Anciennement connu sous l’appellation de Tournoi provincial novice M9, le présent Festival vient élargir ses horizons en intégrant maintenant la catégorie M7. Ce sont donc plus de 61 équipes de jeunes ...

LIRE LA SUITE
Les Nordik Blades de Val-des-Sources toujours à la recherche d’un premier gain cette saison

5 décembre 2025 | 0h00

Les Nordik Blades de Val-des-Sources toujours à la recherche d’un premier gain cette saison

Val-des-Sources — Voilà que l’on franchit la mi-saison dans la ligue régionale de hockey et la formation du Nordik Blades de Val-des-Sources est présentement au dernier échelon du classement général, elle qui demeure la seule équipe du circuit senior à ne pas avoir encore connu la victoire cette saison. Après avoir procédé à un changement ...

LIRE LA SUITE
Les employeurs invités à se préparer pour les emplois d’été

22 novembre 2025 | 0h00

Les employeurs invités à se préparer pour les emplois d’été

Actualités-L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, confirme que l’appel de demandes annuel pour Emplois d’été Canada (EEC) se déroule jusqu’au 11 décembre 2025. « J’invite déjà les organismes à but non lucratif de même que les employeurs des secteurs public et privé à se préparer afin de déposer leur demande de financement ...

LIRE LA SUITE