Un début d’année 2026 chargé pour le Nordik Blades de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Présentement toujours campé au bas fond du classement général de la ligue de hockey régionale, la formation senior du Nordik Blades de Val-des-Sources reprendra l’action le samedi 3 janvier prochain en rendant visite à son éternel rival, qui est aussi l’une des puissances de la ligue, le Desjardins-Wild de Windsor.

Moins de 20 h plus tard, l’équipe sera de retour devant ses partisans alors que le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille sera de passage en après-midi à l’Aréna Connie-Dion pour y affronter les ours polaires à compter de 16 h.

Cela signifie donc que les joueurs de l’entraineur-chef Mats Cabana auront un mois pour améliorer leur classement et ainsi retrouver de l’énergie avant la fin de la saison. Il faut dire que, même si la pente est abrupte à remonter pour le Blades de Val-des-Sources, les dés ne sont pas encore joués pour autant pour l’équipe, alors qu’avec sept rencontres à disputer au calendrier régulier, ces derniers comptent encore deux affrontements à l’horaire, face à la formation qui les précède au classement, les Lumberjacks d’East Angus.

Ces deux parties seront toutefois disputées sur la surface glacée de l’Aréna Robert-Fournier. À quoi ressemblera le dernier match de la saison pour le Nordik Blades ?

Bien malin qui pourra le prédire à ce stade-ci !

Une chose est certaine, avec l’engagement et la détermination démontrés par l’ensemble des joueurs au cours des dernières semaines, un très bon spectacle de hockey senior sera offert de nouveau à tous les partisans de l’équipe valsourcienne d’ici le 31 janvier.