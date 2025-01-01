X
Le Festival M7-M9 de Val-des-Sources sera présenté du 9 au 18 janvier 2026

durée 14 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La seconde édition du Festival de hockey M7-M9 de Val-des-Sources se tiendra du 9 au 18 janvier prochain à l’aréna Connie-Dion. Anciennement connu sous l’appellation de Tournoi provincial novice M9, le présent Festival vient élargir ses horizons en intégrant maintenant la catégorie M7.

Ce sont donc plus de 61 équipes de jeunes âgés entre 4 et 9 ans qui prendront d’assaut la patinoire, afin de s’adonner dans le plaisir à leur sport favori.

L’un des changements majeurs de l’édition 2026 sera justement le fait que, grâce à de nouvelles réglementations du côté de Hockey Québec, l’événement deviendra un festival, et non plus un tournoi, ce qui permettra à tous les jeunes de profiter pleinement de chaque match sans avoir à se soucier de la compétition. Cela mettra en évidence la satisfaction d’une expérience formatrice et extrêmement gratifiante pour les joueurs.

Le Festival ayant connu un fort succès lors de sa première édition en 2025, le comité organisateur aura été à même de constater l’effervescence entourant l’événement, alors qu’une très grande majorité des équipes ont réitéré très tôt leur inscription pour janvier prochain, si bien qu’au moment d’écrire ces lignes, la catégorie M9 était complète avec 41 formations, tandis qu’une seule des 20 places initialement disponibles était encore à pourvoir dans la catégorie M7-1.

Au total ce ne seront pas moins de 104 joutes qui seront disputées sur la période de deux fins de semaine, avec tout d’abord la présentation des niveaux M7-1, M9-A et M9-C du 9 au 11 janvier, alors que les catégories M7-2, M9-B et M9-D évolueront la semaine suivante, soit du vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2026. Chaque joueuse et joueur recevra une médaille et un cadeau de participation à la fin de ses parties à l’horaire, puisqu’il n’y aura pas de classement ni de matchs éliminatoires.

Avec notamment la présence de mascottes, d’animations sur place et de kiosques de friandises et rafraîchissements, l’organisation souhaite faire de ce festival de hockey, un rendez-vous ludique, rempli de surprises et de beaux souvenirs pour toute la famille. À noter que les activités débuteront avec l’ouverture officielle qui se déroulera le vendredi 9 janvier à 17 h.

