Benoit et Patrick Lefebvre à la présidence honoraire du 48e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor

Windsor — Depuis toujours, le Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor et l’association locale du hockey mineur travaillent de concert pour le bien-être de tous les jeunes hockeyeurs de la région de Windsor-Richmond… Depuis quelques années, les jeunes sont attachés à leur association et au nom de leur équipe : le Desjardins Wild de Windsor-Richmond.

Les équipes du hockey mineur portent, depuis trois ans, le même nom que l’équipe Senior de Windsor, et ce, avec un bel enthousiasme, et c’est ce que la direction du 48e Tournoi M13-M15 Sherwood de Windsor veut souligner cette année avec la nomination des frères Benoit et Patrick Lefebvre à la présidence honoraire de l’événement qui prendra l’affiche du 20 janvier au 1er février prochains au Centre Lemay de Windsor. Les deux frères y sont pour beaucoup dans la démarche qui a permis de faire en sorte que toutes les équipes portent désormais les couleurs du Wild.

Benoit et Patrick Lefebvre ont accepté avec une profonde reconnaissance le rôle de présidents d’honneur du 48e Tournoi.

« Originaires de Richmond, nous avons eu le privilège d’évoluer avec les Riverains de Morilac durant plusieurs années et aussi de poursuivre notre parcours scolaire à l’école Le Tournesol. Et c’est sans doute à cette époque que s’est affirmée notre passion pour le hockey senior alors que nous assistions régulièrement aux matchs des Papetiers, équipe emblématique de la Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec », commence par raconter Patrick Lefebvre, expliquant qu’est ensuite venu leur propre aventure au hockey senior…

« Au fil des années, nous avons eu l’opportunité, avec d’autres partenaires, de lancer une concession de hockey senior à Richmond et, après quelques saisons, la franchise a été relocalisée à Windsor à la suite du départ des Papetiers de la LNAH. Et depuis maintenant 11 ans, cette aventure ne cesse de renforcer notre lien avec le hockey senior et aussi avec la communauté sportive de Windsor et des environs », ajoute-t-il.

Et c’est à ce moment que les frères Benoit et Patrick Lefebvre mentionnent que, dès le départ, leur ambition était de voir tous les joueurs du hockey mineur arborer le nom du Wild… chose rendue possible grâce au soutien de nombreux collaborateurs il y a trois ans.

« Un investissement visant à pérenniser le nom et le logo du Wild dans toutes les catégories. Voir les jeunes porter fièrement le chandail du Wild et constater leur enthousiasme lorsqu’ils rencontrent les joueurs étoiles de l’équipe senior demeure pour nous une source de grande satisfaction », avoue Patrick Lefebvre.

L’implication communautaire de Benoit et Patrick Lefebvre, c’est bien sûr le Wild, mais c’est également la Fondation Justin Lefebvre qui aide de nombreux enfants de la région à pratiquer leur sport favori, ce qui fait dire aux deux sportifs : « Le hockey, bien au-delà du sport, constitue un vecteur de rassemblement et de passion au sein de notre communauté. Et le tournoi représente une occasion privilégiée de célébrer des valeurs essentielles, telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le respect ».

Tout en exprimant leur profonde gratitude à l’ensemble des bénévoles, des commanditaires et des partenaires dont l’engagement et le dévouement rendent possible, la tenue d’un événement comme le 48e Tournoi de Hockey M13-M15 Sherwood de Windsor, Benoit et Patrick Lefebvre voulaient aussi s’adresser aux joueurs et joueuses qui sauteront sur la patinoire du Centre Lemay du 20 janvier au 1er février prochains.

« Nous avons envie d’adresser ce message particulier à tous les joueurs et joueuses : profitez pleinement de cette expérience, jouez avec cœur et cultivez l’amitié ainsi que le respect. Que ce tournoi soit pour vous une source de souvenirs mémorables et de belles réussites », de conclure les présidents honoraires du Tournoi.

Benoit et Patrick Lefebvre seront honorés d’une manière particulière à l’occasion de l’ouverture officielle du 48e Tournoi M13-M15 le vendredi 23 janvier, en début de soirée. Plus d’informations à ce sujet seront divulguées au cours des semaines qui viennent.