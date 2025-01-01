X
Rechercher
Publicité

Les employeurs invités à se préparer pour les emplois d’été

durée 22 novembre 2025 | 00h00

Actualités-L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, confirme que l’appel de demandes annuel pour Emplois d’été Canada (EEC) se déroule jusqu’au 11 décembre 2025.

« J’invite déjà les organismes à but non lucratif de même que les employeurs des secteurs public et privé à se préparer afin de déposer leur demande de financement dans les délais prescrits », mentionne le député de Richmond-Arthabaska.

À noter que les organismes à but non lucratif peuvent recevoir une contribution salariale pouvant atteindre 100 % du salaire horaire minimum en vigueur dans la province, alors que les employeurs des secteurs public et privé seront admissibles à une contribution salariale pouvant aller jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum.

Créé en 2008, Emplois d’été Canada a pour objectif d’aider les employeurs à créer des emplois pour les étudiants durant la saison estivale. Le financement est accordé en fonction des priorités locales de la circonscription établies par le député.

« Il s’agit de belles occasions pour notre jeunesse âgée de 15 à 30 ans de développer et d’améliorer leurs compétences en plus de découvrir plusieurs secteurs d’activités. Les étudiantes et étudiants sont indispensables à notre marché du travail au sein de Richmond-Arthabaska, alors qu’ils amènent un beau dynamisme », souligne M. Lefebvre.

L’ensemble des informations ont été mises à jour à depuis le 4 novembre dernier sur la page Web d’Emplois d’été Canada 2026 au https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html.

Le député Eric Lefebvre de même que les membres de son équipe demeurent accessibles afin d’accompagner les citoyens tant avec le présent appel d’offres que les divers programmes fédéraux. Pour ce faire, simplement à contacter le bureau de la circonscription au 819 751-4477 ou à [email protected].

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les quadistes invités à respecter les sentiers balisés

20 novembre 2025 | 0h00

Les quadistes invités à respecter les sentiers balisés

Val-Saint-François — Le Club quad de la MRC du Val-Saint-François tient à rappeler à tous les amateurs de quad l’importance de demeurer dans les sentiers balisés. « Chaque année, les bénévoles du club travaillent fort pour entretenir et baliser les pistes afin que tous puissent profiter de notre belle région en toute sécurité. Cependant, nous ...

LIRE LA SUITE
Mats Cabana à la barre des Nordik Blades

14 novembre 2025 | 0h00

Mats Cabana à la barre des Nordik Blades

Val-des-Sources - Bouleversement majeur dans le monde du hockey senior valsourcien au matin du vendredi 31 octobre dernier, alors que l’organisation des Nordik Blades annonçait avoir procédé à un changement derrière le banc de l’équipe.  C’est par voie de communiqué que l’état-major de la formation officialisa l’arrivée du membre de ...

LIRE LA SUITE
Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby

4 novembre 2025 | 0h04

Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby

Val-des-Sources - La MRC des Sources était plutôt bien représentée à la hauteur du parc Daniel-Johnson de Granby le 5 octobre dernier, alors que 19 amateurs de course à pied de la région prenaient le départ du marathon Sun Life de Granby.  Selon les rapports statistiques recueillis, cet événement thématique permettant de courir ou marcher des ...

LIRE LA SUITE