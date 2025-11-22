Les employeurs invités à se préparer pour les emplois d’été
Actualités-L’Étincelle — Le député de Richmond-Arthabaska, Eric Lefebvre, confirme que l’appel de demandes annuel pour Emplois d’été Canada (EEC) se déroule jusqu’au 11 décembre 2025.
« J’invite déjà les organismes à but non lucratif de même que les employeurs des secteurs public et privé à se préparer afin de déposer leur demande de financement dans les délais prescrits », mentionne le député de Richmond-Arthabaska.
À noter que les organismes à but non lucratif peuvent recevoir une contribution salariale pouvant atteindre 100 % du salaire horaire minimum en vigueur dans la province, alors que les employeurs des secteurs public et privé seront admissibles à une contribution salariale pouvant aller jusqu’à 50 % du salaire horaire minimum.
Créé en 2008, Emplois d’été Canada a pour objectif d’aider les employeurs à créer des emplois pour les étudiants durant la saison estivale. Le financement est accordé en fonction des priorités locales de la circonscription établies par le député.
« Il s’agit de belles occasions pour notre jeunesse âgée de 15 à 30 ans de développer et d’améliorer leurs compétences en plus de découvrir plusieurs secteurs d’activités. Les étudiantes et étudiants sont indispensables à notre marché du travail au sein de Richmond-Arthabaska, alors qu’ils amènent un beau dynamisme », souligne M. Lefebvre.
L’ensemble des informations ont été mises à jour à depuis le 4 novembre dernier sur la page Web d’Emplois d’été Canada 2026 au https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html.
Le député Eric Lefebvre de même que les membres de son équipe demeurent accessibles afin d’accompagner les citoyens tant avec le présent appel d’offres que les divers programmes fédéraux. Pour ce faire, simplement à contacter le bureau de la circonscription au 819 751-4477 ou à [email protected].
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