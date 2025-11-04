Près d’une vingtaine de coureurs des Sources participent à un marathon à Granby
Val-des-Sources - La MRC des Sources était plutôt bien représentée à la hauteur du parc Daniel-Johnson de Granby le 5 octobre dernier, alors que 19 amateurs de course à pied de la région prenaient le départ du marathon Sun Life de Granby.
Selon les rapports statistiques recueillis, cet événement thématique permettant de courir ou marcher des distances de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km aura su attirer plus de 6000 participants pour l’édition 2025. C’est ainsi que se sont notamment démarquées les personnes suivantes dans leur catégorie respective :
Dans le volet course, 5 km : Cathy Lemay et Sara Jeanne Dion
À la marche sur 10 km, on retrouvait mesdames Isabelle Levesque et Manon Desmarais
10 kilomètres : Jeremy Gagne et Tod Lemay (3e dans sa catégorie d’âge)
21,1 km : Lise Thiboutot (médaillée d’or dans sa catégorie d’âge) ; Claudia Darveau ; Geneviève Allard ; Vickie Sabourin ; Yoan Lampron, Julie Élément et Dan LeBlanc, qui en était à son 27e Demi-Marathon.
Pour ce qui est du Marathon de 42,2 km : Vincent Chrétien, Julie Lemay (médaillée de bronze dans sa catégorie d’âge) ; Vincent Thiboutot et Jasmin Lemay en étaient à une première expérience du genre, tandis que messieurs Steeve Gagné et Carl Thiboutot en étaient quant à eux à leur 10e marathon complet.
Rappelons que le club de course s’est formé l’été dernier à Val-des-Sources et qu’il est fort possible que ce fait soit relié au nombre élevé de personnes s’étant rendues à Granby et au Parc de la Yamaska ce premier dimanche d’octobre. Les membres du club se réunissaient chaque mercredi soir afin de s’entrainer, peaufiner certaines techniques de course et s’adonner à leur sport.
« Un grand Merci à Piere Alain Thériault d’avoir donné de son temps dans ce projet », souligna par ailleurs, avec une reconnaissance évidente, M. Steeve Gagné.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La formation du Resto-Bar Capi10 termine sa saison en remportant le titre
Val-des-Sources — C’est toute une saison que les joueurs de l’équipe de softball du Resto-Bar le Capi10 viennent de compléter au sein du Challenge circuit « C » Centre-du-Québec. En effet, la formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers. Grâce ...LIRE LA SUITE
La ligue de balle lente Aramis clôture sa saison sous le signe du plaisir
Val-des-Sources — La grande journée des finales de la ligue de balle lente Aramis du mardi soir se tenait cette fois le samedi 19 septembre dernier au parc Dollard de Val-des-Sources. La température clémente et l’ambiance festive étaient toutes deux au rendez-vous, permettant d’offrir une belle journée de camaraderie sportive à tous les ...LIRE LA SUITE
Le Desjardins-Wild vise le championnat de la ligue et rien d’autre
Windsor — Avec un mélange de vétérans et de nouveaux venus, la direction du Desjardins-Wild de Windsor vise les plus grands honneurs, soit le championnat de la Ligue régionale de hockey. Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries ...LIRE LA SUITE