Mairie à Danville : Jean Couture a bon espoir de l’emporter
Danville — Connu pour son engagement dans la Maison des jeunes (Au point 14-18), Jean Couture briguera les suffrages à la mairie de Danville lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Il croisera donc le fer avec l’actuelle mairesse, Martine Satre.
D’ailleurs, s’il est élu, Jean Couture promet de démissionner de son poste de coordonnateur technique à la Maison des jeunes de Danville qui, parce qu’elle n’a pas reçu sa subvention de 200 000 $ du Programme de soutien aux organismes communautaires, est temporairement fermée à sa clientèle.
« Il y a de bonnes chances que je doive quitter mon emploi si je suis élu à la mairie. Il y aurait apparence de favoritisme dans plusieurs dossiers. C’est actuellement en discussion avec le conseil d’administration qui a été élu dernièrement sous la présidence de Michel Plourde (ancien maire de Danville) », de dire M. Couture.
Il ne sait pas quand la Maison des jeunes de Danville pourra rouvrir ses portes. « Si tout va très bien avec le CIUSSS, nous ne pouvons espérer rouvrir avant la mi-décembre », soutient le candidat à la mairie, qui a géré la boutique ÉchoNature à Danville.
Campagne électorale
Les milieux agricole et communautaire retiennent l’attention du candidat à la mairie. « En campagne, la voirie a beaucoup de difficulté à l’entretien des routes. Nous pouvons rendre plus efficace notre voirie à Danville sans dépenser davantage. On pourrait consulter des experts reconnus en entretien de chemins de campagne pour améliorer la durabilité sans travailler plus fort », de dire M. Couture.
« Du côté communautaire, un simple appui verbal de la Ville nous aurait aidés au niveau du Programme de soutien des organismes communautaires. Ç’a plutôt été le contraire d’un appui », mentionne-t-il, en ajoutant qu’il souhaite ramener des activités hivernales à Danville.
Selon lui, les commerces de Danville ont également le besoin d’être encouragés. « Ça ne prend pas grand-chose. Juste le fait de travailler en harmonie peut faire la différence. Il faut être plus attirant pour les industries et les commerces. Nous pourrions alors aller chercher des revenus intéressants sans hausses de taxes aux citoyens », insiste M. Couture.
Il reproche au conseil actuel un manque d’écoute et de transparence. « On ne sait pas à l’avance les projets qui s’en viennent. Les citoyens sont les meilleurs experts de leur secteur. Il suffit d’écouter nos citoyens pour avoir l’expertise de ce qui se passe Danville », de dire le candidat.
Il croit que les autorités municipales peuvent supporter davantage les campagnes et l’agriculture. « Il faut écouter tous les citoyens ; pas seulement le cœur du village. Il ne faut pas oublier les secteurs ruraux », termine M. Couture.
Par ailleurs, M. Couture a porté plainte à la Sûreté du Québec contre les diffuseurs d’une vidéo le montrant nu en train de se changer à la Maison des jeunes et qui circule allègrement sur les médias sociaux.
D’ailleurs, la vidéo en question, datant d’il y a deux ans, avait fait l’objet d’une enquête à la SQ. Aucune accusation n’avait été portée contre M. Couture.
« Avec le début de la campagne électorale, tout est ressorti d’une façon plus intensive », déplore le candidat.
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