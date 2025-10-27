La communication et la confiance au cœur des priorités de Martine Lanctôt
Saint-Camille - L’une des trois candidates au poste de maire de la municipalité de Saint-Camille, Mme Martine Lanctôt, désire poursuivre son implication au conseil en mettant à profit l’écoute et son « leadership rassembleur. »
C’est en effet ce que la candidate a confié lors d’une entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle en marge de la présente campagne électorale.
Désireuse de quitter le siège de conseillère qu’elle occupait depuis les quatre dernières années pour celui de première magistrate de la municipalité, Mme Lanctôt confie que cette occasion lui permet de pouvoir échanger avec la population et de prendre connaissance de la réalité de chacun sur le territoire de Saint-Camille.
« Lorsque l’on fait du porte-à-porte comme nous le faisons en période de cabale, nous avons non seulement le privilège d’aller à la rencontre des gens, mais aussi la chance de nous imprégner encore davantage de la réalité terrain. », de commenter celle qui campait également le rôle de mairesse suppléante au sein du conseil 2021-2025.
Martine Lanctôt souhaite donc rassembler la communauté autour des projets porteurs actuels et futurs, rehausser le sentiment de confiance entre les citoyens et les élus, en plus de tenter de simplifier la communication, notamment en vulgarisant certains termes et aspects de la politique municipale.
« J’ai eu l’opportunité de présider le conseil pendant près de deux mois durant la campagne électorale provinciale en 2022 et j’ai vraiment apprécié l’expérience. Or, occupant maintenant un nouvel emploi en tant que conseillère pédagogique au sein d’un programme collégial en virtuel depuis février dernier, je dispose aujourd’hui de plus de disponibilités à offrir à mes concitoyens que j’avais par le passé et c’est certain que cela aura été un facteur non négligeable dans ma prise de décision de me porter candidate à la mairie. », poursuivit-elle.
Originaire de Saint-Jean sur le Richelieu et résidente camilloise de manière permanente depuis 2018, Martine Lanctôt termina l’entretien en invitant la population à se prévaloir des biens faits de la démocratie en exerçant leur droit de vote le 2 novembre prochain.
« Il serait bien de voir Saint-Camille compter sur un taux de participation très élevé et même record cette année. »
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La formation du Resto-Bar Capi10 termine sa saison en remportant le titre
Val-des-Sources — C’est toute une saison que les joueurs de l’équipe de softball du Resto-Bar le Capi10 viennent de compléter au sein du Challenge circuit « C » Centre-du-Québec. En effet, la formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers. Grâce ...LIRE LA SUITE
La ligue de balle lente Aramis clôture sa saison sous le signe du plaisir
Val-des-Sources — La grande journée des finales de la ligue de balle lente Aramis du mardi soir se tenait cette fois le samedi 19 septembre dernier au parc Dollard de Val-des-Sources. La température clémente et l’ambiance festive étaient toutes deux au rendez-vous, permettant d’offrir une belle journée de camaraderie sportive à tous les ...LIRE LA SUITE
Le Desjardins-Wild vise le championnat de la ligue et rien d’autre
Windsor — Avec un mélange de vétérans et de nouveaux venus, la direction du Desjardins-Wild de Windsor vise les plus grands honneurs, soit le championnat de la Ligue régionale de hockey. Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries ...LIRE LA SUITE