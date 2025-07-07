Michel Péloquin enregistre un trou d’un coup

Le 25 juin dernier, M. Michel Péloquin a réalisé le rêve de tout golfeur en enregistrant un premier trou d’un coup.

Richmond — Le 25 juin dernier, M. Michel Péloquin a réalisé le rêve de tout golfeur en enregistrant un premier trou d’un coup.

L’exploit, fort enviable et certainement peu banal, s’est produit au trou numéro 3 du parcours de neuf trous du club de golf Le Belle-View de Richmond.

Le joueur de golf bien connu dans la région et membre actif de l’endroit a ainsi fait disparaitre sa balle au fond de la coupe d’un seul élan, à l’aide de son fer 8 sur une distance de 149 verges ; le tout sous les yeux ébahis de ses partenaires de jeu, Claude Lefebvre, Jean-Louis Huard, Ken Smith et Aaron Doucet.

Un fait remarquable de la part de M. Péloquin que ses amis sont heureux de souligner de belle façon. Toutes nos félicitations !