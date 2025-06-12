Lancement de la saison de vélo et inauguration de la réouverture du sentier de l’Ardoise

Les dignitaires, dont André Bachand, député de Richmond, Pierre Tétrault, maire de la Ville de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François, et Patrice Desmarais, maire du Canton de Valcourt, ont procédé à la coupe du ruban pour l’inauguration.

Richmond — Sous la gouverne de la MRC du Val-Saint-François, l’ouverture officielle du réseau cyclable du Val-Saint-François pour la saison 2025 et l’achèvement des travaux de réfection du sentier de l’Ardoise, reliant Valcourt à Racine, se sont déroulés le samedi 31 mai dernier en présence de plusieurs dignitaires.

Cette journée offrait une occasion privilégiée de présenter les projets en cours en matière de vélo dans le Val-Saint-François.

Le projet de réfection d’une section du sentier de l’Ardoise, dans le secteur de Valcourt, a pu être mis en œuvre grâce à une subvention de 200 000 $ accordée par le ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air — volet 2 (PAFIRSPA) et avec la contribution financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, dans le cadre du Fonds régions et ruralité — volets 2 et 3 (FRR).

Les travaux de réfection auront permis d’améliorer de façon significative l’état d’une partie du tronçon du sentier de l’Ardoise. L’élagage de la végétation facilitera la circulation des cyclistes. Le drainage du sentier a été optimisé grâce au reprofilage et au nettoyage des fossés ainsi qu’au remplacement et à l’empierrement de certains ponceaux. L’élévation de la piste à certains endroits améliorera le drainage et l’ajout de nouveaux matériaux granulaires assurera une surface de roulement ferme et confortable. Grâce à ces travaux, les usagers peuvent bénéficier d’un sentier amélioré et sécuritaire.

« Je suis très heureux de voir notre gouvernement prendre la santé et le bien-être de ses concitoyens autant au sérieux. Les installations sportives comme celles-ci jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de nos objectifs de garder la population québécoise en bonne santé, tant physique que mentale. La réalisation de ce beau projet est une excellente nouvelle. À terme, c’est toute la population environnante qui pourra en profiter pour s’activer », a affirmé André Bachand, député de Richmond.

Tout au long de la journée, les personnes présentes ont pu participer à diverses activités. Il y avait notamment des randonnées familiales sur le sentier de l’Ardoise jusqu’à Racine (les cyclistes recevaient un petit goûter offert par le Marché Locavore en matinée), des cours d’introduction à la mécanique vélo et des ajustements mécaniques gratuits, ainsi que des conférences et des documentaires sur le vélo.

« La mise aux normes du sentier de l’Ardoise représente bien plus qu’une amélioration d’infrastructure. C’est un investissement structurant pour le mieux-être collectif. En revalorisant cette section, nous offrons à la population un espace sécuritaire, polyvalent et accessible, qui encourage les déplacements actifs tout au long de l’année entre Valcourt, Racine et le Canton de Valcourt », a indiqué Pierre Tétrault, maire de la Ville de Valcourt et préfet de la MRC du Val-Saint-François.