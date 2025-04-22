Le M15-A du Wild s’impose aux championnats régionaux

La formation du Wild M15-A a su remporter ses quatre matchs pour mettre la main sur le titre de champion.

Windsor — Le Wild de Windsor et Richmond dans la catégorie M15-A a remporté les grands honneurs des championnats régionaux de la zone de Drummondville et des Bois-Francs qui se sont tenus dernièrement à Drummondville.

La formation du Wild a su remporter ses quatre matchs pour mettre la main sur le titre de champion.

Au terme d’une finale chaudement disputée, c’est un but en fin de match en désavantage numérique qui a fait la différence et qui a permis au Wild de gagner 7-6.

Les championnats interrégionaux se tiendront dans la région des Laurentides.

L’équipe junior A du Wild sera aussi présente à ces mêmes championnats en raison de sa victoire de 4-3 en prolongation à Victoriaville.

En terminant, une mention honorable est décernée au M11-A qui s’est incliné au compte de 2-1 en finale des régionaux.