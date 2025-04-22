Le M15-A du Wild s’impose aux championnats régionaux
Windsor — Le Wild de Windsor et Richmond dans la catégorie M15-A a remporté les grands honneurs des championnats régionaux de la zone de Drummondville et des Bois-Francs qui se sont tenus dernièrement à Drummondville.
La formation du Wild a su remporter ses quatre matchs pour mettre la main sur le titre de champion.
Au terme d’une finale chaudement disputée, c’est un but en fin de match en désavantage numérique qui a fait la différence et qui a permis au Wild de gagner 7-6.
Les championnats interrégionaux se tiendront dans la région des Laurentides.
L’équipe junior A du Wild sera aussi présente à ces mêmes championnats en raison de sa victoire de 4-3 en prolongation à Victoriaville.
En terminant, une mention honorable est décernée au M11-A qui s’est incliné au compte de 2-1 en finale des régionaux.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La formation du Resto-Bar Capi10 termine sa saison en remportant le titre
Val-des-Sources — C’est toute une saison que les joueurs de l’équipe de softball du Resto-Bar le Capi10 viennent de compléter au sein du Challenge circuit « C » Centre-du-Québec. En effet, la formation valsourcienne s’est mérité les honneurs du dernier tournoi de la campagne disputé à Warwick les 28, 29 et 30 août derniers. Grâce ...LIRE LA SUITE
La ligue de balle lente Aramis clôture sa saison sous le signe du plaisir
Val-des-Sources — La grande journée des finales de la ligue de balle lente Aramis du mardi soir se tenait cette fois le samedi 19 septembre dernier au parc Dollard de Val-des-Sources. La température clémente et l’ambiance festive étaient toutes deux au rendez-vous, permettant d’offrir une belle journée de camaraderie sportive à tous les ...LIRE LA SUITE
Le Desjardins-Wild vise le championnat de la ligue et rien d’autre
Windsor — Avec un mélange de vétérans et de nouveaux venus, la direction du Desjardins-Wild de Windsor vise les plus grands honneurs, soit le championnat de la Ligue régionale de hockey. Au cours des deux dernières années, malgré de solides saisons régulières, le Wild avait terminé son parcours en demi-finale des séries ...LIRE LA SUITE