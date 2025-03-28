Les policiers de la SQ parrainent les élèves de l’école du Plein-Cœur

Un groupe de cinq cyclistes de la SQ participent au Grand Défi Pierre Lavoie à la mi-juin.

Richmond – Dans le cadre des activités du Grand Défi Pierre Lavoie, les policiers de la Sûreté du Québec parrainent cette année les élèves de l’école du Plein-Cœur de Richmond.

Dans ce sens, le 29 mars, la SQ tiendra un « 12 heures de hockey » à l’aréna P-E Lefebvre de Richmond. Ainsi, de 8 h à 20 h, une douzaine de formations de la région seront en mesure d’affronter l’équipe formée par les policiers au profit du Grand Défi Pierre Lavoie.

De 11 h à 15 h, les jeunes sont aussi invités à venir patiner à l’aréna. La mascotte de la SQ sera présente. Les gens pourront alors visiter différents véhicules de secours. Tout au long de la journée, ils auront l’occasion de pédaler sur les vélos stationnaires tout en regardant les matchs de hockey. On procédera à un tirage de billets pour voir les Canadiens de Montréal. Un chandail autographié des Panthers sera disponible lors du tirage, tout comme un tour d’hélicoptère. Les gens pourront acheter des billets au coût de 20 $.

Depuis plus de 10 ans, la Sûreté du Québec s’engage dans le Grand Défi Pierre Lavoie afin de faire bouger davantage les jeunes et de les sensibiliser aux bonnes habitudes de vie.

« Nous sommes un groupe de cinq cyclistes de la SQ qui participent au Grand Défi Pierre Lavoie à la mi-juin. Chaque année, nous sélectionnons une école primaire. Nous voulons nous engager au sein de l’école. Déjà, nous avons réalisé quatre ou cinq présences à l’école Plein-Cœur de Richmond. Par exemple, nous avons joué au ballon avec les jeunes. L’objectif ultime, c’est de se rapprocher des jeunes, de les faire bouger et de les faire adhérer à de saines habitudes de vie », de souligner Cédrick Brunelle, directeur adjoint aux enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec.

Bien sûr, les participants doivent aussi amasser de l’argent pour le Grand Défi. « Mais nous voulons nous démarquer en effectuant plusieurs présences à l’école », de dire M. Brunelle.

Du 12 au 15 juin 2025, 220 équipes de cinq cyclistes parcourront 1000 km en traversant des paysages époustouflants au fil de 13 étapes. Ce périple les emmènera pour une deuxième année consécutive à sillonner des routes encore inexplorées de la Capitale-Nationale et de ses environs.

En 2024, à eux seuls, les participants à l’événement du 1000 KM ont accumulé plus de 2,7 millions de dollars dans le cadre du programme de parrainage des écoles.

« Jusqu’en juin, nous allons continuer à faire bouger les jeunes de l’école », termine M. Brunelle.