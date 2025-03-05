Basketball RSEQ
Un « sans faute » historique pour le Phénix juvénile D4 N1 de l’Escale
Val-des-Sources — Un fait pour le moins très peu commun s’est concrétisé le dimanche 23 février dernier, alors que la formation de basketball du Phénix juvénile D4 de l’école l’Escale a complété une saison parfaite en s’imposant par la marque de 37 à 28 sur l’école secondaire de Bromptonville en grande finale des éliminatoires présentées à la l’école secondaire La Ruche de Magog, pour ainsi se mériter la bannière de champions régionaux dans leur catégorie.
En effet, la jeune équipe regroupant des étudiants des 4e et 5e niveaux du secondaire a terminé l’année de compétition avec une fiche de 10 victoires en autant de sorties lors du calendrier régulier, en plus de balayer les trois parties éliminatoires auxquelles ils ont participé. À sa première année à la tête de l’équipe, l’entraineur Tony Pinto s’est dit extrêmement fier de sa troupe.
« Les résultats obtenus cette saison sont vraiment au-delà de nos espérances initiales. Je savais que je pouvais compter sur un bon groupe de jeunes qui détenait certainement une bonne base en basketball, mais de constater la progression constante de l’équipe pour finalement s’établir comme champions de notre catégorie en remportant la totalité de nos matchs, par surcroît, est une réalisation qui dépasse tout ce que l’on avait pu imaginer et marquera assurément l’histoire des jeunes et de l’école. Nous avons livré de belles performances avec des parties parfois très serrées au pointage, mais l’équipe s’est toujours montrée engagée et unie. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour remercier et dire bravo à l’ensemble des joueurs de notre équipe, eux qui ont travaillé très fort dans les entrainements et déployé une énergie remarquable tout au long de l’année. J’aimerais aussi remercier les parents, de même que la direction de l’école l’Escale, pour le soutien et la confiance démontrés à mon égard et envers les jeunes. », de commenter l’entraineur d’origine européenne.
Ce dernier avait également connu sa part de succès dans des fonctions similaires avec des équipes de l’école du Tandem de Victoriaville au cours des dernières années. Ignorant encore pour le moment s’il sera de retour dans son rôle l’an prochain, « Coach Pinto » dit vouloir attendre de connaitre ses disponibilités avant de prendre une décision finale à cet effet.
« Je crois sincèrement que les jeunes pourront bâtir pour le futur à partir du parcours que nous avons connu cette saison. De plus, il est intéressant de penser que neuf joueurs sur les 14 qui formaient notre équipe en 2025 seront éligibles à être de retour l’an prochain. », a-t-il poursuivi.
Il est intéressant de noter que les joueurs ont démontré toute leur gratitude envers leur entraineur. Ils ont immortalisé le moment en signant chacun un ballon de basket, qu’ils lui ont ensuite offert comme cadeau pour remercier l’enseignement et l’accompagnement reçus durant la dernière saison.
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