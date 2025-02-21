5e match de la série contre La Guadeloupe ce vendredi

Windsor — Le cinquième match de la série quart de finale 4 de 7 de la Ligue régionale de hockey entre le DLC de La Guadeloupe et le Desjardins — Wild de Windsor sera présenté ce vendredi à 20 h 30 au Centre J.-A.-Lemay.

La formation windsoroise a pris les devants 3-1 dans cette série avec des victoires lors des matchs 3 et 4 présentés vendredi et samedi.

Les gens qui ont assisté à ces matchs ont pu constater que l’équipe du DLC est coriace et ne baisse pas les bras… au contraire!

L’entraîneur Denis Roy rappellera à ses troupes de suivre le plan de match, de ne rien tenir pour acquis et de demeurer disciplinées pour souhaiter remporter le match de vendredi, car le DLC ne se laissera pas abattre facilement.

Nous vous attendons dès 20 h 30, ce vendredi, au Centre J.-A.-Lemay et nous vous invitons à arriver tôt, car une belle foule est attendue.

Les matchs 6 et 7 seront présentés les 22 et 23 février s’ils sont nécessaires.

Nous vous rappelons que l’admission est à 10 $ par adulte et qu’il est bon d’arriver tôt pour éviter les files d’attente.

Enfin, les joueurs du hockey mineur de Windsor et Richmond peuvent toujours assister aux matchs gratuitement s’ils portent leurs chandails de match. (Pas de «hoodies», de manteaux ou tout autre vêtement… ça ne compte pas!)