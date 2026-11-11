Une séance d’information se tiendra à Val-des-Sources ce 11 novembre

Val-des-Sources — Poursuivant sa tournée de plus d’une douzaine de villes et municipalités de l’Estrie, l’équipe de recrutement des familles d’accueil de Santé Québec Estrie — Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke fera un arrêt à Val-des-Sources le 11 novembre prochain à 19 h.

La population est ainsi invitée à une séance d’information qui se tiendra au 225 de la rue Noël. Cette réunion vise à approfondir la compréhension du rôle crucial des familles d’accueil, à identifier les exigences actuelles dans la région, à rencontrer les personnes motivées pour offrir un environnement sûr et aimant à un jeune, et à détailler les procédures nécessaires pour réaliser.

« Les besoins en familles d’accueil sont importants partout en Estrie, pour les jeunes de 0 à 17 ans. En recrutant des familles dans différentes municipalités, nous pouvons accueillir les enfants le plus près possible de leur milieu d’origine. Cela leur permet de conserver leurs repères, de maintenir leurs liens significatifs et de faciliter les contacts avec leurs proches, lorsque cela est possible », souligna Stéphanie Côté, agente au recrutement des familles d’accueil, Santé Québec Estrie — CHUS.

La séance d’information de Val-des-Sources sera la neuvième tenue par l’organisme depuis septembre dernier. Il y sera notamment question des qualités recherchées chez une famille d’accueil, ainsi que de certains critères d’admissibilité, tels que :

• Être âgé d’au moins 18 ans ;

• Vivre seul, en couple ou en famille ;

• Avoir une stabilité financière ;

• Disposer d’un milieu de vie pouvant accueillir un jeune.

Ainsi, toute personne intéressée à en savoir plus sur le rôle des familles d’accueil est invitée à assister à cette séance d’information.