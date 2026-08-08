Une « pause » des randonnées en Jeep au cœur de l’ancien puits minier pour « Gagne ton ciel »

Au cours des dernières années, lorsqu’arrivait le mois de juillet, les gens étaient à l’affût du jour de l’événement « Gagne ton ciel » organisé au profit de l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE).

Val-des-Sources — Au cours des dernières années, lorsqu’arrivait le mois de juillet, les gens étaient à l’affût du jour de l’événement « Gagne ton ciel » organisé au profit de l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE).

Cette activité de financement, où des séries de randonnées en Jeep sur le pourtour de l’ancien puits minier de Val-des-Sources étaient offertes au public à faible coût, est une initiative de José Laroche et de sa valeureuse équipe de bénévoles.

Plusieurs d’entre eux sont des amateurs ou des conducteurs de véhicules Jeep tout-terrain. Toutefois, la situation sera quelque peu différente cette année, alors que l’organisateur et son comité de bénévoles ont décidé de mettre l’événement sur « pause » pour 2026.

« Force est d’avouer que la popularité des randonnées en Jeep dans l’ancienne mine ne s’essouffle pas du tout et même que l’engouement continue de prendre une certaine ampleur au fil des ans. Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’ai pris la décision de mettre une pause à “Gagne ton ciel” en 2026. En effet, des contraintes de santé personnelle et familiale, ainsi qu’un potentiel déménagement dans une autre région du Québec, ne m’ont pas permis de mettre toute l’énergie nécessaire à la réalisation d’une sixième édition ou encore de passer dignement le flambeau à un ou plusieurs volontaires désireux de poursuivre l’aventure cette année. Il faut comprendre que l’organisation de cette activité s’étale sur plus de cinq mois de travail en préparation et qu’une fois ces délais dépassés, il devient pratiquement impossible de se revirer sur un dix cents si l’on veut offrir la même qualité d’événement à la population. », mentionna José Laroche, lors d’un entretien exclusif avec l’auteur de ces lignes.

Il est important de mentionner que ce sont plus de 64 950 $ qui ont été remis à l’ASPE par « Gagne ton ciel » depuis sa création en 2019.

« C’est certain que ce qui est le plus difficile à ce stade, c’est de ne pas être en mesure d’apporter le même soutien que par les années passées à cette cause qui nous tient profondément à cœur Je tiens d’ailleurs à remercier tous ceux et celles qui ont œuvré à la réussite de “Gagne ton ciel” depuis ses tout débuts. Un grand merci aussi à M. Bernard Coulombe, la ville de Val-des-Sources, aux députés et tous nos fidèles partenaires financiers qui ont toujours répondu présents. Toutefois, je me permets humblement d’informer les gens qui seraient peut-être intéressés à apporter leur soutien au travail et aux axes d’interventions de l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie, qu’il est possible de faire des dons en tout temps en se rendant à l’adresse www.spestrie.ca/contribuer » de poursuivre M. Laroche.

Quant à savoir si nous reverrons des Jeeps descendre à nouveau dans les profondeurs de l’ancienne mine dans le futur, le principal intéressé s’est montré prudent en spécifiant qu’il s’agit d’une pause présentement, mais que la situation et les possibilités de reprendre seront très certainement à réévaluer en équipe au cours des prochains mois.