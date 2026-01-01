X
Rechercher
Publicité

Ce samedi 6 juin, on « Bouge pour la Santé » à Val-des-Sources

durée 4 juin 2026 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — La 13e édition de « Bouge pour la Santé » sera de retour le samedi 6 juin prochain à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources. 

Cette invitation lancée par le président du comité organisateur, Martin Proulx, et son équipe, vise essentiellement à créer un moment d’activité, que ce soit seul en famille ou entre amis. L’événement, qui sera honoré par la présence de Pier-Olivier Gouin, directeur général d’ABS Remorques, invite la communauté, quel que soit son âge, à prendre part à l’une des activités de marche de 5 ou 10 km, ou à la course à pied sur des distances allant de 1 à 15 km. 

Le parcours, ayant comme point de départ/arrivée l’aréna Connie-Dion, s’étendra par la piste cyclable jusqu’à la ville de Danville au plus long (10 et 15 km) où une boucle autour de l’étang Burbank repositionnera les participants sur le trajet du retour vers le 375 du boulevard Saint-Luc. 

Bien qu’il fût possible de s’inscrire au préalable sur la plateforme sportchrono.com, les gens intéressés à joindre le mouvement de santé pour le bien communautaire pourront tout de même le faire sur place dès 8 h le jour de l’événement. 

Prendre note qu’il en coûtera les sommes de 5 $ pour les parcours de 1 et 2 km, 30 $ pour les parcours de 5, 10 et 15 km non chronométrés, alors qu’il en coûtera 40 $ si l’option chronométrée est souhaitée. 

Tous les profits recueillis lors de cette journée seront reversés dans la communauté pour notamment aider à défrayer les frais de transport liés à des soins de santé. 

Collations, rafraîchissements et surprises seront également au programme de la journée. Pour de plus amples informations et pour connaître les horaires des départs, il est possible de consulter l’adresse internet https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/bouge-pour-la-sante-2026 ou encore la page Facebook de Bouge pour la Santé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jean Arel honoré lors du souper aux homards

23 mai 2026 | 0h00

Jean Arel honoré lors du souper aux homards

Windsor — Le journaliste Jean Arel, qui agit depuis plusieurs années comme maître de cérémonie bénévole, sera honoré lors du traditionnel souper aux homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François. L’activité se tiendra le jeudi 4 juin, au Centre sportif J.-A.-Lemay, à Windsor. « Nous avons presque vendu tous les billets pour cette ...

LIRE LA SUITE
La campagne de financement 2026-2027 sous la présidence d’honneur de Isabelle Garceau

19 mai 2026 | 0h00

La campagne de financement 2026-2027 sous la présidence d’honneur de Isabelle Garceau

Val-des-Sources — Fidèle aux éditions antérieures, la 39e campagne de financement 2026-2027 de la Fondation du CSSS des Sources prend officiellement son envol en cette période de l’année et celle-ci se déroulera cette fois sous la présidence d’honneur de la Directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources, Mme Isabelle Garceau. Toujours ...

LIRE LA SUITE
Déjeuner des policiers au profit de la Fondation québécoise du cancer — Estrie

15 avril 2026 | 0h00

Déjeuner des policiers au profit de la Fondation québécoise du cancer — Estrie

Richmond — Pour une sixième année consécutive, la Fondation québécoise du cancer — Estrie s’associe à la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François lors du « Déjeuner des policiers » le mercredi 6 mai prochain, de 7 h à 11 h. Cet événement aura lieu au restaurant La Vieille Gare, situé au 739, rue Principale Nord, à Richmond. En cette ...

LIRE LA SUITE