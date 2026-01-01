Val-des-Sources — La 13e édition de « Bouge pour la Santé » sera de retour le samedi 6 juin prochain à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources.

Cette invitation lancée par le président du comité organisateur, Martin Proulx, et son équipe, vise essentiellement à créer un moment d’activité, que ce soit seul en famille ou entre amis. L’événement, qui sera honoré par la présence de Pier-Olivier Gouin, directeur général d’ABS Remorques, invite la communauté, quel que soit son âge, à prendre part à l’une des activités de marche de 5 ou 10 km, ou à la course à pied sur des distances allant de 1 à 15 km.

Le parcours, ayant comme point de départ/arrivée l’aréna Connie-Dion, s’étendra par la piste cyclable jusqu’à la ville de Danville au plus long (10 et 15 km) où une boucle autour de l’étang Burbank repositionnera les participants sur le trajet du retour vers le 375 du boulevard Saint-Luc.

Bien qu’il fût possible de s’inscrire au préalable sur la plateforme sportchrono.com, les gens intéressés à joindre le mouvement de santé pour le bien communautaire pourront tout de même le faire sur place dès 8 h le jour de l’événement.

Prendre note qu’il en coûtera les sommes de 5 $ pour les parcours de 1 et 2 km, 30 $ pour les parcours de 5, 10 et 15 km non chronométrés, alors qu’il en coûtera 40 $ si l’option chronométrée est souhaitée.

Tous les profits recueillis lors de cette journée seront reversés dans la communauté pour notamment aider à défrayer les frais de transport liés à des soins de santé.

Collations, rafraîchissements et surprises seront également au programme de la journée. Pour de plus amples informations et pour connaître les horaires des départs, il est possible de consulter l’adresse internet https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/bouge-pour-la-sante-2026 ou encore la page Facebook de Bouge pour la Santé.