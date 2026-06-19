Fondation du CSSS du Val-Saint-François
Un souper aux homards qui rapporte 45 000 $
Windsor - Le souper aux homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, qui s’est tenu le 4 juin dernier au Centre J.-A.-Lemay de Windsor, a permis d’amasser une somme d’environ 45 000 $.
Pas moins de 707 personnes ont pris part à cet événement annuel. « Nous avons amassé 45 000 $ pour le souper aux homards et environ 22 000 $ pour le tirage de la loto-fondation. Je suis très satisfait. Ça sentait le homard et ça sentait le bonheur. Nous travaillons très forts des mois d’avance pour cet événement. C’est vraiment une très grosse soirée », de dire Denis Dion, membre du conseil d’administration de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François.
« Cette année, poursuit-il, ce que j’ai vraiment senti, c’est que les gens aiment vraiment le souper aux homards. Les gens apprécient les rencontres entre les gens d’affaires, entre concitoyens. C’est une belle réunion dans la communauté. Les gens sont contents de se revoir à cette occasion. À l’aréna, c’est très beau. C’est bien décoré. C’est vraiment une belle soirée. »
Bien sûr, l’argent amassé servira à toute la communauté. « Nous y allons selon les demandes chaque année. C’est surtout pour l’amélioration de la qualité de vie, entre autres dans les CHSLD, dans le sport, dans les écoles. Dans le communautaire, il y a des organismes comme la Maison de la famille », de dire M. Dion.
Il a tenu à souligner le travail des 35 bénévoles qui ont aidé à la préparation et à la tenue du souper aux homards. « Comme organisateur, j’apprécie beaucoup la participation du grand public. J’apprécie beaucoup la participation des bénévoles. Ils ont travaillé la veille, le jour du souper ainsi que le lendemain. Bien sûr, il y a le conseil d’administration de la Fondation qui porte le dossier d’année en année. D’ailleurs, je vous annonce qu’il y aura un autre souper aux homards l’an prochain », termine le responsable.
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