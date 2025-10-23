SLA dans le Val-Saint-François : pas d’excès de cas
Windsor — Contrairement à la perception populaire, il n’y a pas plus de cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans la MRC du Val-Saint-François.
C’est ce qui ressort de la deuxième phase d’une enquête menée par la Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie — CHUS au cours de la dernière année.
« Nous avons eu à cœur le questionnement des citoyens sur l’origine de cas de SLA qu’ils percevaient en excès dans leur localité. D’importants travaux ont été accomplis par la Santé publique au cours de la dernière année. Nous n’avons pas trouvé d’excès de SLA au Val-Saint-François. On souhaite évidemment tous des réponses sur les causes des maladies pour agir en prévention. Pour cela, il faut continuer de réaliser des études relevant du milieu de la recherche. La santé publique ne poursuit pas son enquête, mais surveillera la survenue de nouveaux cas en Estrie. Elle demeure également disponible pour collaborer à des recherches », nous confie Dre Isabelle Samson, directrice de la Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie — CHUS.
Mercredi dernier, la Direction de la santé publique avait convié la population à une rencontre pour faire le point sur les travaux réalisés au cours de la dernière année. Environ 70 personnes y ont pris part.
« Avec les quatre méthodes et les données dont on dispose, on est convaincu qu’il n’y a pas d’excès. J’ai aussi la conviction qu’on a réussi à retracer tous les cas des 20 dernières années ; on a fait le tour du jardin », de dire Dre Mélissa Généreux
Les chercheurs sont en mesure de confirmer que 30 personnes ayant résidé au Val-Saint-François ont reçu un diagnostic de la SLA entre 2006 et 2025. Ces chiffres se comparent avec ceux de l’Estrie et ceux du Québec.
Plus de détails dans la prochaine édition du journal Actualité — L’Étincelle.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une « pause » des randonnées en Jeep au cœur de l’ancien puits minier pour « Gagne ton ciel »
Val-des-Sources — Au cours des dernières années, lorsqu’arrivait le mois de juillet, les gens étaient à l’affût du jour de l’événement « Gagne ton ciel » organisé au profit de l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie (ASPE). Cette activité de financement, où des séries de randonnées en Jeep sur le pourtour de ...LIRE LA SUITE
Un souper aux homards qui rapporte 45 000 $
Windsor - Le souper aux homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, qui s’est tenu le 4 juin dernier au Centre J.-A.-Lemay de Windsor, a permis d’amasser une somme d’environ 45 000 $. Pas moins de 707 personnes ont pris part à cet événement annuel. « Nous avons amassé 45 000 $ pour le souper aux homards et environ ...LIRE LA SUITE
Ce samedi 6 juin, on « Bouge pour la Santé » à Val-des-Sources
Val-des-Sources — La 13 e édition de « Bouge pour la Santé » sera de retour le samedi 6 juin prochain à l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources. Cette invitation lancée par le président du comité organisateur, Martin Proulx, et son équipe, vise essentiellement à créer un moment d’activité, que ce soit seul en famille ou ...LIRE LA SUITE