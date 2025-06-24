9780,75 $ remis à SLA Québec

Val-Saint-François — Malgré un temps plutôt défavorable, le troisième tournoi de balle-bénéfice pour la SLA, qui se tenait les 31 mai et 1er juin, aura permis de remettre une somme de 9780,75 $ à la Société de la SLA du Québec.

Le comité organisateur du tournoi, composé d’Annie Beaudoin, Mario Larochelle, Chantal Doyon, Luc Desrosiers, James Bushey et Mélanie Jolin, tient à remercier les nombreux commanditaires, dont la compagnie Herwood.

L’argent amassé sert à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la SLA et de leur famille tout en soutenant la recherche pour trouver un remède afin de guérir cette maladie.

Le comité organisateur a remis des bourses aux quatre équipes finalistes, soit Gonflable.ca, L’Équipe adverse, Plein-Cœur Crew et Les Pompiers de Windsor.

Tout au long de l’organisation de l’événement, plusieurs bénévoles ont consacré temps et énergie pour faire de ce tournoi un véritable succès.

Le comité tient également à remercier la ville de Windsor, qui a prêté leur terrain le dimanche 1er juin afin de remédier à l’horaire qui a été chamboulé par la météo.

Belle nouveauté cette année : Un tournoi de beach-volley s’est ajouté grâce à Julie Dubois et à son équipe de bénévoles (Noémie Brindle, Peggy Dubois, Sophie Caron, Stéfan Paquin et Steve Salois).