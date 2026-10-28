« Mon premier rôle, c’est celui de député de Richmond » - Bernard Sévigny

Val-Saint-François — Le nouveau ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Bernard Sévigny, n’atterrit pas en terrain inconnu. Pour le député de Richmond, il s’agit pratiquement d’une histoire de famille.

« L’agriculture, j’en ai entendu parler beaucoup au cours des dernières années, lance-t-il au bout du fil. Mon épouse (Marie-Claude Bibeau) a été ministre fédérale de l’Agriculture durant cinq ans et demi. Elle m’a toujours partagé les dossiers qu’elle travaillait, les enjeux des agriculteurs. »

« C’est dans les compétences fédérales, mais quand même, j’ai trouvé facilement mes repères sur les enjeux auxquels sont confrontés les producteurs agricoles. Déjà, j’avais un fond de compréhension », poursuit celui qui porte aussi le chapeau de ministre responsable de l’Estrie.

En entrevue avec les Actualités-L’Étincelle, il rappelle également son passage comme conseiller spécial aux Affaires municipales, où il était entre autres responsable de l’aménagement du territoire. À ce titre, il devait négocier avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans divers dossiers.

« Ma véritable expertise, précise Bernard Sévigny, c’est le développement local et régional. C’est dans ce secteur que j’ai fait mes études. Quand j’ai rencontré le premier ministre, il m’a présenté le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation comme étant le socle du développement des régions. Nous parlons de 29 000 entreprises agricoles à travers le Québec. C’est donc le moteur du développement régional dans toutes les régions du Québec. C’est très compatible avec le développement des communautés. »

Et le nouveau ministre entend considérer les entreprises agricoles comme n’importe quelle PME.

« C’est un virage que le gouvernement veut donner et ce sera mon rôle. C’est donc très compatible avec ce que je veux faire et ce que je sais faire. »

Rencontre à Québec

Le député de Richmond a appris la veille de son assermentation le rôle que Paul Saint-Pierre Plamondon entendait lui faire jouer dans son nouveau cabinet. La rencontre avec le premier ministre a eu lieu à Québec.

« Nous avons eu une bonne discussion sur le fond et sur les orientations, raconte-t-il. Dans ce sens, chaque ministre du gouvernement devrait avoir une lettre de mandat sur les orientations que le gouvernement va prendre dans chacun des ministères. »

Député d’abord

Comme ministre, Bernard Sévigny aura-t-il moins de temps à consacrer aux affaires de la circonscription de Richmond ?

Là-dessus, le politicien se fait rassurant.

« Je suis aussi ministre responsable de l’Estrie, amorce-t-il. Ça va être important de représenter au cabinet les préoccupations de l’Estrie et de Richmond, évidemment. Il y aura peut-être moins de présence physique, mais les membres de mon personnel vont me représenter dans certains évènements. »

« Il y aura toutefois une voix forte au conseil des ministres, souligne-t-il. Nous allons tirer profit de cette situation. Et mon premier rôle, avant d’être ministre, c’est celui de député de Richmond. C’est ce que je vais privilégier. »

M. Sévigny a été maire de Sherbrooke pendant huit ans et président de l’Union des municipalités du Québec de 2016 à 2017. Il est également le conjoint de l’actuelle mairesse de Sherbrooke et ancienne ministre fédérale de l’Agriculture de 2019 à 2023, Marie-Claude Bibeau.