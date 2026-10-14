Jimmy Gagnon se dit prêt à débuter le travail

Actualités-L’Étincelle — Avec tout au plus une semaine d’écouler depuis le scrutin du 5 octobre dernier, la pression tend quelque peu à retomber sur les élections et le véritable travail commence pour les 127 députés élus.

Parmi eux, une pléiade de nouveaux visages au sein de toutes les formations politiques représentées. Pour le député nouvellement élu de Mégantic, Jimmy Gagnon, c’est le moment de s’engager dans l’aventure, à la fois au niveau local et provincial.

Il est crucial pour lui de bien comprendre les responsabilités et les attentes que les électeurs ont placées en lui.

« C’est certain qu’il reste encore une certaine fébrilité à la suite de l’élection de lundi dernier, mais je suis prêt à aller de l’avant et de débuter le travail sur plusieurs dossiers prioritaires de la région. Bien entendu, il faut être honnête et préciser qu’une période d’apprentissage de la vie parlementaire sera nécessaire et je dois dire que, pour ce faire, nous pouvons compter sur un très bon accompagnement déjà de la part de la direction de notre parti, mais également de l’Assemblée nationale. », mentionne M. Gagnon lors d’une première entrevue accordée au journal Actualités-L’Étincelle.

Se définissant lui-même comme « un homme de terrain », l’entrepreneur et ex-élu municipal se présente donc avec une certaine expérience politique et une connaissance du milieu bien établie. Parmi les dossiers sur lesquels Jimmy Gagnon entend plancher en début de mandat, ce dernier n’a pas manqué d’aborder le dossier de l’hôpital de Mégantic.

« Il y a des enjeux plus spécifiques qui touchent notamment l’hôpital de Lac-Mégantic et sur lesquels il est important de se pencher rapidement. Je pense entre autres, à l’obstétrique qui vient à peine de rouvrir après plusieurs mois, c’est là un exemple de service à la population que je crois qu’il est important de s’attarder au dossier. Il y a aussi le dossier de la voie de contournement que nous voudrons certainement contribuer à faire avancer. Mais si l’on parle de manière plus générale, j’ai été à même de constater qu’il y a beaucoup de similitudes dans les propos à l’échelle du comté, alors que l’on retrouve entre autres choses les services de proximité, l’augmentation du coût de la vie et le dossier des travailleurs étrangers, ce sont là tous des dossiers qui représentent des défis communs. De plus, au cours des prochaines semaines, j’aurai la chance d’aller à la rencontre d’élus municipaux, maires et mairesses, des MRC, les Chambres de Commerce, les SADC ainsi que les différents acteurs du milieu, afin d’approfondir les discussions sur les divers points soulevés lors de la campagne électorale. », de conclure celui qui aura pris soin de saluer l’implication politique de son prédécesseur, M. François Jacques.