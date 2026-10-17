Les candidats défaits sont tout de même satisfaits de leur campagne

Actualités-L’Étincelle — Même s’ils n’ont pas gagné, les candidats de la circonscription électorale de Richmond se disent satisfaits de la campagne qui les a menés aux élections du 5 octobre dernier.

« Évidemment, on a travaillé fort pour gagner, je dirais même qu’on a tout donné, mais on peut dire qu’avec tout près de 10 000 voix obtenues, le Parti libéral du Québec est clairement revenu dans le coup dans Richmond », souligne Hugo Fontaine, candidat du Parti libéral du Québec, sur Facebook.

Ils ont tous souligné le travail des bénévoles. « Si on est arrivé à ce résultat, c’est par une campagne de terrain, très active, propulsé par une équipe de bénévoles de feu ! Ils m’ont fait confiance, ils ont cru en moi et en notre parti, et ils n’ont jamais lésiné sur les efforts », de dire le candidat libéral.

« Derrière chaque porte cognée, chaque conversation, chaque affiche installée et chaque activité, il y avait des bénévoles qui ont donné des heures et des heures de leur temps pour faire avancer notre campagne », insiste Guillaume Rousseau, de la Coalition avenir Québec.

« Dans Richmond, nous sommes heureux du travail accompli dans notre campagne. Pour la suite, j’espère bien que nous reprendrons à notre compte le slogan de campagne de notre parti : Rassembler. Réparer. Bâtir. Parce qu’il y aura une prochaine fois, qu’importe le candidat ou la candidate. Et nous serons encore plus prêts », soutient M. Fontaine.

Tous ont apprécié l’expérience d’une campagne électorale. « Je ressors de cette campagne avec énormément de gratitude et avec le sentiment d’avoir vécu une expérience profondément enrichissante. J’ai rencontré des personnes extraordinaires, vécu des moments marquants et appris énormément, autant sur le plan politique qu’humain », de dire M. Rousseau.

« Peu importe le résultat, je suis fier d’avoir participé à cette aventure et surtout reconnaissant envers toutes les personnes qui l’ont rendue possible », mentionne le candidat de la CAQ dans Richmond.

Le candidat du Parti conservateur ne voit pas les résultats comme une défaite. « En tant qu’entrepreneur, je ne considère pas ce résultat comme une défaite. Je le considère comme une expérience, une étape et une occasion d’apprendre. Avec le recul, je réalise que je n’ai pas suffisamment réussi à expliquer tout ce que nous aurions pu apporter de positif pour la circonscription de Richmond, avec notre volonté très forte de changer les choses et créer les conditions gagnantes pour créer plus de richesse et diminuer le coût de la vie », affirme Dominic Bouffard.

« Mais notre plus grande victoire d’hier est sans aucun doute d’avoir maintenant une voix forte du Parti conservateur du Québec à l’Assemblée nationale. Je tiens à féliciter Éric Duhaime, un homme rempli d’énergie, de détermination et de persévérance. Que tous gagneront à connaitre si l’on veut vraiment changer les choses au Québec », termine le candidat du PCQ.