Jimmy Gagnon remporte son pari dans Mégantic

Actualités-L’Étincelle — Bien malin qui pouvait prédire le résultat du scrutin dans la circonscription de Mégantic au début de la soirée électorale de ce lundi 5 octobre.

Après avoir vu une certaine parité au départ dans les pourcentages de votation entre les partis de la Coalition avenir Québec, le PQ et les conservateurs, une lutte à deux se sont plus clairement définis en cours de soirée.

Cette course, elle aura été celle du Parti Québécois et de sa candidate Debbie Fennety vs Jimmy Gagnon du Parti conservateur d’Éric Duhaime.

Finalement, les citoyens de la circonscription nouvellement redécoupée de Mégantic, auront choisi de porter le candidat Jimmy Gagnon à titre de prochain député du comté à l’Assemblée nationale du Québec. Ce dernier a remporté l’élection avec 12 955 votes et 34,29 % des suffrages, soit une majorité de 3 335 votes sur sa plus proche poursuivante, Mme Fennety, qui récolta quant à elle 8 955 voix (24,98 %), alors que le député sortant François Jacques termina au troisième rang avec une récolte de 7 184 votes bon pour 20,04 % des appuis.

Sylvain Houle, représentant du Parti libéral, a obtenu 12,12 % des votes. Marilyn Ouellet, candidate de Solidaire, a remporté 7,06 % des suffrages. Marie-Michèle Boutet (Climat Québec) et Claude Jr Tremblay (Démocratie directe) ont terminé en dernière position avec respectivement 0,84 % et 0,66 % des voix.

Le nouveau député de Mégantic sera donc l’un des 19 nouveaux élus conservateurs à faire leur entrée au parlement provincial. En plus de son chef Éric Duhaime, M. Gagnon pourra aussi notamment compter sur la présence d’un collègue d’une circonscription voisine alors que Tarek Henoud l’a emporté dans Arthabaska-L’Érable devant le député sortant Alex Boissonneault du Parti Québécois.

Les statistiques publiées sur le site du Directeur des élections du Québec mentionnent un taux de participation de 69,98 % pour le comté de Mégantic.