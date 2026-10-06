Bernard Sévigny du PQ élu dans Richmond
Actualités – L’Étincelle – C’est finalement Bernard Sévigny du Parti québécois qui a remporté la victoire dans la circonscription électorale de Richmond.
Le candidat péquiste a obtenu la faveur de 12 701 électeurs (29,2 %), devançant le conservateur Dominic Bouffard (22,9 %) et le libéral Hugo Fontaine (22,8 %).
Le caquiste Guillaume Rousseau a dû se contenter de 13,4 % du suffrage. David Poulin-Latulippe de Québec solidaire ferme la marche à 10,6 %.
Bernard Sévigny prend la relève du caquiste André Bachant qui représentait Richmond depuis 2018.
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