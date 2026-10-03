Pour le Parti conservateur, Richmond est un « comté cible »

Windsor — Malgré la chaude lutte à trois qui se dessine dans Richmond, un quatrième joueur, le Parti conservateur, demeure confiant de l’emporter dans la région comme à Québec, où il mène dans les sondages.

« Dans mon porte-à-porte, nous atteignons 4000 adresses. Et mon taux d’appui est énorme : nous avons des journées à 45 % », affirme le candidat conservateur Dominic Bouffard. « Avec ce pourcentage, nous avons la victoire. »

Pour le parti, Richmond est un « comté cible », ajoute-t-il. « Nous sommes dans la même réalité que les circonscriptions dans la région de Québec. »

« Stopper la descente »

L’aspirant député œuvre dans le domaine de la construction depuis 32 ans, dont 25 à son compte. Au fil du temps, il dit avoir vu le Québec « dépérir à grande vitesse ».

« Je veux m’engager pour stopper la descente, souligne-t-il. (…) Ma conjointe et moi avons des enfants de 21 et 22 ans. J’ai eu la chance de réussir dans le Québec, mais pour eux, ce n’est pas la même réalité. C’est inacceptable pour moi comme entrepreneur. »

Ce qu’il propose ? « Mettre en place des solutions qui existent » pour réduire le coût de la vie qui explose.

« Nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord. Les plus imposés, martèle-t-il. Quand on regarde l’état de nos routes, c’est déplorable. Les délais d’attente augmentent dans les hôpitaux. Et dans les écoles, ça ne va pas bien non plus. »

Le candidat souhaite ainsi la mise en place de 17 tables sectorielles, formées d’intervenants du milieu, afin de décentraliser le pouvoir décisionnel.

Le Parti conservateur, rappelle-t-il, veut réduire la taille de l’État en éliminant 20 000 postes par attrition, « des personnes non remplacées qui vont prendre leur retraite ».

« Nous avons deux fois plus de fonctionnaires que l’Ontario par habitant. C’est trop de lourdeur, s’insurge M. Bouffard. Nous nous mettons des bâtons dans les roues. Avec la surrèglementation, les gens font juste remplir de la paperasse et les services ne se rendent pas. »

Selon Dominic Bouffard, les organismes communautaires se retrouvent présentement en compétition pour l’octroi de subventions. Une situation qu’il déplore. « Ce n’est pas en injectant de l’argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas que nous allons régler le problème (…) Le Parti conservateur dit qu’il faut changer le vieux modèle québécois. »

Taxe carbone et SQ

D’autre part, le candidat conservateur préconise l’abolition de la taxe carbone, qui « a complètement raté sa cible ».

« Nous n’avons pas protégé la nature, mais nous avons financé des multinationales qui sont venues profiter des subventions », lance celui qui se décrit comme un chasseur-pêcheur. « Pour moi, protéger nos cours d’eau, c’est super important ! »

Enfin, dans le dossier du déménagement du poste de la SQ de Richmond à Windsor, M. Bouffard dit souhaiter d’abord la tenue d’une consultation citoyenne. « Nous serons ainsi en mesure de prendre une décision éclairée quand on aura les chiffres sur la table », conclut-il.