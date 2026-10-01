Guillaume Rousseau s’engage dans plusieurs dossiers locaux

Windsor — S’il est élu le 5 octobre prochain, le candidat de la CAQ dans Richmond, Guillaume Rousseau, entend bien s’engager comme député dans la réalisation de plusieurs dossiers locaux.

Entre autres, le déménagement du poste de la Sûreté du Québec de Richmond à Windsor retient son attention. « C’est une de mes priorités. Je veux m’assoir avec le ministre de la Sécurité intérieure. Rapidement, ça peut s’organiser dans les semaines suivant l’élection. Il faut absolument aller voir ce ministre pour savoir où on en est dans le dossier. Il faudra savoir quand la décision sera prise de façon définitive. C’est vraiment une priorité pour moi. Je veux savoir pourquoi ça a pris autant de temps », de dire le candidat de la Coalition avenir Québec.

Il y a aussi le centre multisport à Saint-Denis-de-Brompton. « C’est important pour moi. Il y a eu une vaste consultation des citoyens. C’est bien lorsque les élus municipaux font la promotion d’un projet. Mais lorsqu’il y a une vaste consultation comme celle à Saint-Denis-de-Brompton, c’est à un autre niveau. De cette façon, nous sommes assurés que le projet répond à un véritable besoin. Nous savons qu’il y a un important développement démographique à cet endroit. C’est donc normal que nous favorisions des investissements. Et le centre multisports vient me chercher ; je suis quelqu’un de très sportif. Mes parents font du sport. Il y a aussi mes enfants avec qui je fais du sport. C’est quelque chose d’important. Ce dossier sera sur le dessus de ma pile », soutient M. Rousseau.

Il verra aussi à la réalisation du projet d’infrastructures sportives à Richmond. « Souvent, les demandes ont déjà été déposées. Il faut donc attendre les réponses. Si la réponse tarde, c’est le rôle du député que d’aller voir le ministère et le talonner pour avoir des réponses. Il faut ensuite s’assurer que la subvention arrive dans les temps. Si la réponse est négative, là, on s’assoit avec la municipalité pour déposer le projet à nouveau après avoir déterminé pourquoi le dossier n’a pas été priorisé », de dire le candidat de la CAQ.

Avec la construction de la nouvelle bibliothèque de Windsor, selon lui, il faut savoir comment on répond au besoin avec des investissements publics les plus raisonnables possibles pour les contribuables. « Est-ce qu’on peut imaginer un immeuble de plusieurs étages où un étage serait réservé à la bibliothèque alors que d’autres pourraient servir à différents usages publics ou privés ? Ça serait un peu à l’exemple de l’hôtel de ville de Windsor », de commenter M. Rousseau.

« Sur le terrain, les gens sont réceptifs et attentifs ; nous sentons beaucoup d’appuis, particulièrement chez les aînés. Chez les jeunes, il y a beaucoup d’indécision, de la curiosité et de l’ouverture. Dans les deux cas, il reste du travail à faire, mais ça regarde bien », affirme le candidat de l’Équipe Christine Fréchette, qui ajoute que sa priorité demeure l’économie et le coût de la vie.